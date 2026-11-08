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    7. Weltmediengipfel in Peking eröffnet

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    PEKING, 8. November 2026 /PRNewswire/ -- Am Samstag fand in Peking die Eröffnungsfeier des 7th World Media Summit (7. Weltmediengipfel) unter dem Motto „Media in the Intelligent Age: From Consensus to Action" („Medien im intelligenten Zeitalter: Vom Konsens zur Umsetzung") statt.

    This photo taken on Nov. 7, 2026 shows a scene of the opening ceremony of the 7th World Media Summit in Beijing, capital of China. The summit kicked off here on Saturday. (Xinhua/Shen Hong)

    Die Nachrichtenagentur Xinhua sowie die Stadtregierung von Peking haben den diesjährigen Gipfel, der von Donnerstag bis Montag stattfindet, gemeinsam organisiert.

    Der Gipfel zog fast 500 Vertreter von knapp 330 etablierten Medien, Denkfabriken und Regierungsstellen aus 112 Ländern und Regionen sowie von den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen an.

    Li Shulei, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Propagandaabteilung des Zentralkomitees der KPCh, hielt eine Grundsatzrede bei der Eröffnungszeremonie.

    Der World Media Summit wurde 2009 ins Leben gerufen und ist heute eine bedeutende globale Plattform für Medienaustausch und -kooperation. Der letzte Gipfel fand 2024 in Urumqi, der Hauptstadt des nordwestchinesischen Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang, statt.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    7. Weltmediengipfel in Peking eröffnet PEKING, 8. November 2026 /PRNewswire/ - Am Samstag fand in Peking die Eröffnungsfeier des 7th World Media Summit (7. Weltmediengipfel) unter dem Motto „Media in the Intelligent Age: From Consensus to Action" („Medien im intelligenten Zeitalter: Vom …
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