Bei Jumbo trifft eine Traum-Dividende auf ein stabiles Geschäftsmodell

Nach den US-Dividendenwerten Clorox, Clearway Energy und Gladstone Land führt unser Dividenden-Radar diesmal nach Südeuropa. Genauer gesagt nach Griechenland, wo die Jumbo S.A. seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Einzelhandelsunternehmen gehört.

Ein griechischer Einzelhändler überrascht mit einer außergewöhnlich hohen Ausschüttung: Jumbo zahlt seinen Aktionären 2026 insgesamt 2,20 Euro je Aktie. Das entspricht einer Rendite von rund acht Prozent. Schon am 16. November steht der nächste Ex-Dividenden-Tag an. Besonders interessant an dem Konzern ist, dass er stabil wächst, über hohe Cashreserven verfügt und komplett ohne Bankschulden auskommt. Können Anleger auch künftig mit solchen Dividenden rechnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jumbo wurde 1986 gegründet und eröffnete sein erstes Geschäft in Athen. Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen auf Spielwaren und Babyartikel. Inzwischen ist daraus ein breit aufgestellter Einzelhandelskonzern geworden, der neben Spielzeug auch Haushaltswaren, Dekorationsartikel, Schreibwaren und zahlreiche weitere Alltagsprodukte verkauft. Das Geschäftsmodell basiert auf großen Verkaufsflächen, einem breiten Sortiment und vergleichsweise günstigen Preisen. Inzwischen betreibt Jumbo rund 90 Filialen in Griechenland, Zypern, Bulgarien und Rumänien. Weitere Märkte werden über Franchise-Partnerschaften erschlossen. Besonders in Südosteuropa sieht das Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen.

Für Aktionäre steht die nächste Ausschüttung kurz bevor. Am 20. November zahlt Jumbo eine zusätzliche Dividende von einem Euro je Aktie. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 16. November. Wer die Zahlung erhalten möchte, muss die Aktie spätestens am vorherigen Handelstag im Depot haben. Es ist bereits die dritte Ausschüttung des Jahres. Im März erhielten Aktionäre 0,50 Euro je Aktie aus früheren Gewinnrücklagen, im Juli folgte eine reguläre Dividende von 0,70 Euro. Zusammen mit der November-Zahlung summieren sich die Ausschüttungen 2026 auf 2,20 Euro je Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von 27,46 Euro an der Athener Börse entspricht das einer Dividendenrendite von 8,01 Prozent.

Zwar reicht die dokumentierte Ausschüttungshistorie bis in die 1990er-Jahre zurück, doch die Zahlungen schwanken erheblich. So erhielten Anleger 2022 insgesamt 1,155 Euro je Aktie, 2023 sogar knapp 2,95 Euro. Im Folgejahr schrumpften die Ausschüttungen auf 1,60 Euro und 2025 auf knapp 0,98 Euro, bevor sie 2026 wieder kräftig stiegen. Jumbo beteiligt seine Aktionäre immer wieder durch zusätzliche Zahlungen an überschüssiger Liquidität. Das ermöglicht hohe Dividendeneinnahmen in guten Jahren, macht diese allerdings weniger planbar.

Operativ präsentiert sich Jumbo in guter Verfassung. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 4,4 Prozent auf 519,3 Millionen Euro. Das EBITDA verbesserte sich um 2,8 Prozent auf rund 170 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 120,6 Millionen Euro, knapp drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Unternehmensleitung hält an ihrem Ausblick für 2026 fest, der ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und einen Nettogewinn von 310 bis 320 Millionen Euro vorsieht. Traditionell entfällt ein größerer Anteil des Jahresumsatzes und des Jahresgewinns auf die zweite Jahreshälfte. Vor wenigen Tagen gab das Unternehmen bekannt, dass sich das Umsatzwachstum im Oktober auf rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat beschleunigt hat. In den ersten zehn Monaten legten die Erlöse insgesamt um 6,7 Prozent zu.

Jumbo profitiert von der Nachfrage nach preisgünstigen Alltagsprodukten. Allerdings belasten steigende Energie- und Transportkosten die Margen. Das Management versucht deshalb, nur einen Teil dieser Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben, um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden.

Ende Juni 2026 verfügte Jumbo über liquide Mittel von rund 546 Millionen Euro. Nach Abzug sämtlicher Leasingverbindlichkeiten verblieb ein positiver Nettoliquiditätsbestand von etwa 486 Millionen Euro. Klassische Bankschulden hat der Konzern nicht. Damit unterscheidet sich Jumbo deutlich von vielen hochrentierlichen Dividendenaktien, deren Ausschüttungen durch hohe Schulden belastet werden. Der Einzelhändler kann sowohl in neue Geschäfte investieren als auch hohe Dividenden finanzieren, ohne dafür zusätzliche Bankkredite aufnehmen zu müssen.

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Jumbo einen Nettogewinn von 320,3 Millionen Euro. Der operative Cashflow erreichte 296,9 Millionen Euro. Nach Investitionen von rund 38,4 Millionen Euro verblieb ein Free Cashflow von etwa 258,5 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 234,3 Millionen Euro gewesen. Die für 2026 vorgesehenen Ausschüttungen von insgesamt 295,6 Millionen Euro entsprechen damit rund 92 Prozent des Nettogewinns von 2025. Bezogen auf den damaligen Free Cashflow liegt die Ausschüttungsquote sogar bei etwa 114 Prozent.

Die hohen Dividenden übersteigen also den zuletzt jährlich erwirtschafteten Free Cashflow. Das ist zunächst kein akutes Problem, schließlich verfügt Jumbo über erhebliche finanzielle Reserven. Dauerhaft lassen sich solche Ausschüttungen allerdings nur aufrechterhalten, wenn die Mittelzuflüsse steigen oder das Unternehmen seine vorhandene Liquidität weiter reduziert. Immerhin entwickelte sich der operative Cashflow im ersten Halbjahr 2026 positiv. Er verbesserte sich von 34,6 auf 79,6 Millionen Euro. Nach Investitionen verblieben rund 73,7 Millionen Euro. Die für den Einzelhandel besonders wichtige zweite Jahreshälfte steht noch aus.

Welche Risiken sollten Anleger kennen?

Trotz seiner starken Bilanz ist Jumbo nicht frei von Risiken. Das Unternehmen hängt von der Konsumlaune in Griechenland und Südosteuropa ab. Eine wirtschaftliche Abschwächung könnte die Umsätze belasten. Hinzu kommen steigende Energie- und Transportkosten sowie mögliche Lieferkettenprobleme, da viele Produkte aus Asien stammen. Beim Rumäniengeschäft können zudem Wechselkursschwankungen das Geschäft beeinflussen.

Das wichtigste Risiko für Dividendenjäger bleibt jedoch die fehlende Planbarkeit der Ausschüttungen. Jumbo kann seine Aktionäre dank hoher Gewinne und erheblicher Liquiditätsreserven großzügig beteiligen. Ein Anspruch auf gleichbleibende oder gar jährlich steigende Sonderdividenden lässt sich daraus aber nicht ableiten.

Fazit: Ein Hochdividendenwert mit ungewöhnlich starker Bilanz

Jumbo bietet eine interessante Kombination aus hohen Ausschüttungen, steigenden Umsätzen und einer soliden Bilanz. Mit rund einer halben Milliarde Euro Nettoliquidität nach Leasingverbindlichkeiten verfügt der Konzern über stabile finanzielle Reserven. Das schafft Spielraum für Investitionen und zusätzliche Dividenden.

Die acht Prozent Dividendenrendite sollten Anleger allerdings nicht als dauerhaft gesichert betrachten. Die Zahlungen schwanken stark, und die für 2026 angekündigte Gesamtausschüttung liegt oberhalb des zuletzt erwirtschafteten Free Cashflows. Für Anleger, die vor allem kontinuierlich steigende Dividenden suchen, bleiben klassische Dividenden-Aristokraten die planbarere Wahl. Wer dagegen mit variablen Ausschüttungen leben kann und Wert auf eine starke Bilanz und Wachstumspotenzial legt, findet in Jumbo einen interessanten europäischen Dividendenwert.

12.000 Euro Dividende: So viel Kapital ist nötig

Wie gewohnt rechnen wir aus, wie viel Anleger investieren müssten, um jährlich 12.000 Euro Bruttodividende zu erhalten. Ausgehend von einem Aktienkurs von 27,46 Euro und den diesjährigen Ausschüttungen von insgesamt 2,20 Euro wären dafür 5.455 Jumbo-Aktien erforderlich. Diese kosten insgesamt knapp 150.000 Euro. Würde der Konzern keine Sonderdividenden und lediglich die reguläre Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen, erhielten Anleger mit derselben Aktienzahl nur noch etwa 3.820 Euro.

Zum Vergleich: Bei dem Versorger Clearwater Energy, den wir uns im Radar der vergangenen Woche angesehen haben, waren es rund 208.000 Euro, bei dem Monatszahler-REIT Gladstone Land in der Woche davor etwa 188.000 Euro und bei dem Fast-Dividendenkönig Clorox im Radar davor etwa 209.000 Euro.

Günstige Quellensteuer für deutsche Anleger

Ein großer Vorteil griechischer Dividendenaktien ist ihre vergleichsweise unkomplizierte steuerliche Behandlung. Griechenland erhebt grundsätzlich lediglich fünf Prozent Quellensteuer auf Dividenden. Diese können bei deutschen Privatanlegern auf die hiesige Kapitalertragsteuer angerechnet werden. In Deutschland fallen 25 Prozent Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Ohne Freibeträge und Kirchensteuer ergibt sich eine Gesamtbelastung von 26,375 Prozent.

Übersicht zur Dividende von Jumbo

Marktkapitalisierung: 3,61 Milliarden Euro

Dividendenrendite für 2026: 8,01 %

Dividende erhöht: 1 Jahr

Dividende nicht gesenkt: seit 2025

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit 2015

Frequenz: zweimal jährlich, manchmal dreimal

Zeitplan

23.09.2026: Dividendenankündigung

16.11.2026: Ex-Tag

17.11.2026: Record Date

20.11.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Euro (inkl. Sonderdividenden) 2028e 5,79e 1,59e*** 2027e 5,61e 1,54e*** 2026 8,01 2,20 2025 3,51 0,98 2024 6,26 1,60 2023 11,74 2,95 2022 7,23 1,155 2021 6,11 0,77 2020 6,33 0,90

* Quellen: Jumbo, S&P Global, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2026 der aktuelle Kurs.

*** Ohne evtl. Sonderdividenden.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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