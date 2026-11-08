NatGold Digital kündigt das sofortige Delisting von NATG an der Börse MEXC an - infolge von Maßnahmen des US-Finanzministeriums

CORAL GABLES, Florida, 8. November 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es die Notierungsaufhebung (Delisting) des NatGold-Tokens (NATG) von MEXC – einer globalen Kryptowährungsbörse, an der NATG derzeit gelistet ist – mit sofortiger Wirkung beantragt hat.

Die Entscheidung folgt auf die Ankündigung des US-Finanzministeriums, dass dessen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) im Rahmen des „Combating Russian Money Laundering Act" eine Anordnung erlassen hat, die es US-Finanzinstituten untersagt, Geldtransfers im Zusammenhang mit MEXC Global abzuwickeln.

NatGold ist ein US-amerikanisches Unternehmen, dessen hundertprozentige Tochtergesellschaft, NatGold Integrity Vault LLC, bei der FinCEN als Gelddienstleister registriert ist. Das Unternehmen handelt bereits vor dem Inkrafttreten der Anordnung.

„Als US-Unternehmen, das über ein bei FinCEN registriertes Gelddienstleistungsunternehmen tätig ist, reagieren wir unverzüglich auf die Entscheidung des Finanzministeriums", sagte Mark Radke, Vorstandsvorsitzender von NatGold Digital. „Vertrauen ist ein Eckpfeiler der Geschäftsstruktur von NatGold, und die umgehende Reaktion auf diese regulatorische Maßnahme spiegelt dieses Engagement wider."

NatGold befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren regulierungskonformen Börsen und Handelsplätzen, die globale Märkte – einschließlich der Vereinigten Staaten – bedienen, und beabsichtigt, MEXC so bald wie möglich zu ersetzen. Sobald neue Notierungen bestätigt sind, werden die Inhaber von NATG-Token über die Vorkehrungen informiert und dazu aufgefordert, Konten zu registrieren und gegebenenfalls ihre Wallets zu verknüpfen, um den Handel fortzusetzen.

Informationen zu NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. ist weltweit führend im Bereich des digitalen Goldabbaus und Entwickler sowie Betreiber einer zum Patent angemeldeten, nicht-extraktiven Plattform, die darauf ausgelegt ist, den inneren Wert technisch verifizierter Goldvorkommen im Boden freizusetzen, die sicher im „Tresor der Natur" verwahrt bleiben. NatGold-Token sind so konzipiert, dass sie standardisierte Anteile an den von NatGold zertifizierten Ressourcen repräsentieren, die in international anerkannten geologischen Fachberichten offengelegt sind — ohne physische Gewinnung, Verarbeitung oder Verbringung von Gold. Das Ergebnis ist eine überlegene Alternative zum Fiatgeld, die dazu beitragen soll, eine globale Währungsreform voranzutreiben.

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