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    Muyuan Foods Group, ein Weltmarktführer im Bereich Schweinehaltung, präsentiert Lösungen für intelligente Schweinehaltung und grüne Entwicklung auf der EuroTier 2026

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    HANNOVER, Deutschland, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom 10. bis 13. November wird die Muyuan Foods Group (002714.SZ/02714.HK) an der EuroTier 2026 in Hannover teilnehmen. Als Weltmarktführer im Bereich der Schweinehaltung verkaufte Muyuan im Jahr 2025 77,98 Millionen Schweine und schlachtete 28,66 Millionen Schweine. Am Stand J04 in Halle 15 präsentiert Muyuan integrierte Lösungen in zwei Hauptbereichen: Intelligente Schweinehaltung und grüne Entwicklung.

    Muyuan Foods Group, a Global Leader in Pig Farming, to Showcase Smart Pig Farming and Green Development Solutions at EuroTier 2026

    Intelligente Schweinehaltung: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Modernisierung von Schweineställen, dem Biosicherheitsmanagement und intelligenter Ausstattung. Intelligente Schweineställe ermöglichen die präzise Steuerung von Umweltparametern, während mehr als 30 intelligente Gerätetypen in fünf Kategorien, darunter Inspektionsroboter sowie intelligente Fütterungssysteme, wichtige Produktionsabläufe in digitale Managementsysteme integrieren. Diese Lösungen tragen dazu bei, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Kosten zu optimieren und die Entwicklung standardisierter, präzisionsorientierter Haltungsverfahren voranzutreiben.

    Grüne Entwicklung: In diesem Abschnitt werden Lösungen für Umweltmanagement, Sterilisation und Desodorierung sowie erneuerbare Energien vorgestellt. Muyuan verwertet den in der Tierhaltung anfallenden Wirtschaftsdünger zu 100 % und fördert damit den Kreislauf zwischen Pflanzenbau und Tierhaltung sowie eine kreislauforientierte Landwirtschaft. Technologien zur Sterilisation und Desodorierung verbessern kontinuierlich die Haltungsbedingungen, während Lösungen für erneuerbare Energien zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes und anderer Emissionen beitragen. Im Jahr 2025 erreichte Muyuan eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 6,06 Millionen Tonnen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette und zeigte damit sein Engagement für eine kohlenstoffarme und nachhaltige Entwicklung.

    Zusammen bieten diese beiden Bereiche den Kunden eine umfassende Lösung aus einer Hand für den gesamten Prozess der Schweinehaltung.

    Während der gesamten Ausstellung wird das internationale Geschäftsteam von Muyuan mehrsprachige technische Präsentationen, individuelle Geschäftsberatungen sowie Live-Vorführungen intelligenter Geräte anbieten. Muyuan lädt Branchenexperten und Partner aus aller Welt herzlich ein, den Stand J04 in Halle 15 zu besuchen. Lassen Sie uns gemeinsam die qualitative Weiterentwicklung der weltweiten Viehwirtschaft vorantreiben und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erkunden!

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Muyuan Foods Group, ein Weltmarktführer im Bereich Schweinehaltung, präsentiert Lösungen für intelligente Schweinehaltung und grüne Entwicklung auf der EuroTier 2026 HANNOVER, Deutschland, 9. November 2026 /PRNewswire/ - Vom 10. bis 13. November wird die Muyuan Foods Group (002714.SZ/02714.HK) an der EuroTier 2026 in Hannover teilnehmen. Als Weltmarktführer im Bereich der Schweinehaltung verkaufte Muyuan im Jahr …
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