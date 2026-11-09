🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das China International Intelligent Communication Forum 2026 fand in Wuxi statt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    WUXI, China, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom 8. bis 10. November findet in Wuxi in der Provinz Jiangsu das China International Intelligent Communication Forum (CIICF) 2026 statt, das gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu organisiert wird.

    2026 China International Intelligent Communication Forum

    Im Rahmen des Forums veröffentlicht die Chinese Academy of Social Sciences (CASS) den „2026 Report on the Development of Chinese Cities' International Intelligent Communication Capabilities" (Bericht über die Entwicklung der internationalen intelligenten Kommunikationsfähigkeiten chinesischer Städte 2026), in dem die wesentlichen Merkmale, aktuellen Herausforderungen und innovativen Wege bei der Entwicklung der internationalen intelligenten Kommunikation chinesischer Städte untersucht werden. Außerdem wird eine neue Folge der Originalreihe „Global Youth Talk" veröffentlicht. Vertreter wichtiger Kulturprojekte in Wuxi unterzeichnen auf der Bühne Verträge. Im Rahmen des Forums wurde zudem die „Wuxi Initiative of the China International Intelligent Communication Forum" (Wuxi-Initiative des Chinesischen Internationalen Forums für intelligente Kommunikation) ins Leben gerufen, in der alle Beteiligten dazu aufgerufen werden, gemeinsam ein neues globales Ökosystem für intelligente Kommunikation aufzubauen, das offen, inklusiv, kooperativ und für alle Seiten von Vorteil ist.

    Lu Bingheng, Vorsitzender des Nationalen Technischen Ausschusses für die Standardisierung der additiven Fertigung, Direktor des Nationalen Innovationszentrums für additive Fertigung und Professor an der Xi'an Jiaotong-Universität; Michael Levitt, Nobelpreisträger für Chemie und Mitglied der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften; Ge Yuefeng, stellvertretender Geschäftsführer der China Time and Space Information Group Co., Ltd.; sowie Scott Ross, Gründer von Digital Domain, ehemaliger Senior-Vizepräsident von Lucasfilm und ehemaliger Präsident von Industrial Light & Magic (ILM), gehören zu den Gästen, die theoretische Visionen und praktische Perspektiven vorstellen. Sie tauschen sich über intelligente Kommunikation und den Wandel der Medien, technologische Innovationen und industrielle Entwicklung sowie über das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen und die internationale Zusammenarbeit aus und schaffen so einen Konsens über die zukünftige Entwicklung.

    Im Rahmen des Forums finden zudem eine Reihe von Rahmenveranstaltungen statt, darunter das Forum 2026 zur internationalen Vermittlung digitaler Kultur, das AIGC-Forum für digitale und intelligente Industrien, der „Wuxi Dialogue" zur lokalen internationalen Kommunikation, ein Branchendialog hinter verschlossenen Türen, die Gala „Film Music • Wuxi Night" sowie die internationale Medientour 2026 „Experience China Insights from Wuxi".

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-china-international-intelligent-communication-forum-2026-fand-in-wuxi-statt-302932844.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Das China International Intelligent Communication Forum 2026 fand in Wuxi statt WUXI, China, 9. November 2026 /PRNewswire/ - Vom 8. bis 10. November findet in Wuxi in der Provinz Jiangsu das China International Intelligent Communication Forum (CIICF) 2026 statt, das gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     