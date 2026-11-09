GSMA MWC26 Doha startet mit einem Aufruf zur Verständigung auf globale Branchenstandards und zur Schließung der Konnektivitätslücke im Nahen Osten und Nordafrika

DOHA, Katar, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- MWC26 Doha wurde heute im Doha Exhibition and Convention Centre (DECC) eröffnet. Die Veranstaltung findet in Partnerschaft mit dem katarischen Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT) statt und bringt Akteure aus dem gesamten Konnektivitätsökosystem zusammen, um die nächste Wachstumsphase der Mobilfunkwirtschaft zu gestalten, die bis 2030 voraussichtlich 470 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaftsleistung des Nahen Ostens und Nordafrikas beitragen wird.

Betreiber, Führungskräfte der Technologiebranche, politische Entscheidungsträger und Innovatoren kommen heute in Doha zu einer dreitägigen Veranstaltung mit Ausstellungen, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sowie Gesprächen über die Zukunft der Konnektivität im Nahen Osten und Nordafrika zusammen.

MWC26 Doha startete offiziell heute in Anwesenheit Seiner Exzellenz Scheich Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, des stellvertretenden Premierministers und Staatsministers für Verteidigungsangelegenheiten. Seine Exzellenz Herr Mohammed bin Ali Al Mannai, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie des Staates Katar, hielt eine Begrüßungsansprache.

In seinen einleitenden Bemerkungen sagte Seine Exzellenz Herr Mohammed bin Ali Al Mannai, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie: „Die zweite Ausgabe des MWC Doha findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Anforderungen an die Telekommunikationsinfrastruktur grundlegend verändern. Mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz hin zur Ausführung von Aufgaben durch intelligente Agenten wächst auch der Bedarf an robusteren Netzwerken und fortschrittlicheren Rechenkapazitäten stetig. Gleichzeitig unterstreichen globale Herausforderungen die Bedeutung der Diversifizierung von Verbindungsrouten und der Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Bereitstellung von Diensten."

GSMA-Generaldirektor Vivek Badrinath und ITU-Generalsekretärin Doreen Bogdan-Martin traten zu einem Kamingespräch auf die Bühne. Herr Badrinath erläuterte die zentralen Prioritäten für die Gestaltung der vernetzten Zukunft der Region, darunter das fortgesetzte Engagement für globale Standards zur Gewährleistung der Interoperabilität von Netzen und Diensten über verschiedene Märkte hinweg sowie erneute Anstrengungen, bislang nicht vernetzte Bevölkerungsgruppen in der MENA-Region anzubinden.

Vivek Badrinath, Generaldirektor der GSMA, sagte: „Fortschritt zählt nur, wenn alle daran teilhaben. Das bedeutet zweierlei: globale Standards, die dafür sorgen, dass Netzwerke, Dienste und Geräte über Grenzen hinweg funktionieren, und ein gemeinsames Bemühen, die Menschen zu verbinden, die noch offline sind. In den kommenden drei Tagen wird der MWC Doha, der zeitgleich mit der ITU-Bevollmächtigtenkonferenz PP-26 am selben Veranstaltungsort stattfindet, die politischen Entscheidungsträger, Innovatoren und Branchenführer zusammenbringen, die diese Standards setzen und diese Netzwerke aufbauen, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Während die ITU-Bevollmächtigtenkonferenz weiterläuft, sind wir zuversichtlich, dass der durch die zeitgleiche Durchführung beider Veranstaltungen am selben Ort vertiefte Dialog in die wichtigen laufenden Gespräche einfließen wird."

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