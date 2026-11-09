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    Nordex und TKMS kaufen? Was läuft zwischen Siemens und Rock Tech Lithium?

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    Steht die Aktie von Rock Tech Lithium vor einem Comeback? Das Unternehmen könnte von der engeren Rohstoffpartnerschaft zwischen Europa und Kanada profitieren. Man treibt die Projekte in Kanada voran und was läuft da eigentlich mit Siemens? Die …

    Nordex und TKMS kaufen? Was läuft zwischen Siemens und Rock Tech Lithium?
    Foto: esg-aktien.de
    Steht die Aktie von Rock Tech Lithium vor einem Comeback? Das Unternehmen könnte von der engeren Rohstoffpartnerschaft zwischen Europa und Kanada profitieren. Man treibt die Projekte in Kanada voran und was läuft da eigentlich mit Siemens? Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Konzern wurde zuletzt konkretisiert. Während TKMS weiter auf den milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Indien wartet, meldet der Marinespezialist eine neue Partnerschaft in dem Land. An der Börse ging die Nachricht allerdings unter. Im Sog des Rheinmetall-Debakels verlor die TKMS-Aktie in der vergangenen Woche mehr als 10 % an Wert. 10 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Nordex-Aktie. Trotz der starken Quartalszahlen und des hohen Auftragsbestands sind sie eher zurückhaltend. Warum?

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