Nordex und TKMS kaufen? Was läuft zwischen Siemens und Rock Tech Lithium? Steht die Aktie von Rock Tech Lithium vor einem Comeback? Das Unternehmen könnte von der engeren Rohstoffpartnerschaft zwischen Europa und Kanada profitieren. Man treibt die Projekte in Kanada voran und was läuft da eigentlich mit Siemens? Die …



