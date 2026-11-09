Gute News für steigende Kurse: Almonty liefert Wolfram in die Welt, Novo Nordisk erhöht die Prognose, Apple geht mit Rekorden ins Weihnachtsgeschäft Die Sangdong-Mine in Südkorea produziert nach mehr als 30 Jahren wieder Wolfram. Für den Rohstoffspezialisten Almonty beginnt damit die Phase, in der aus einer strategisch wichtigen Lagerstätte ein verlässlicher Gewinnbringer werden soll. Das …



