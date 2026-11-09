Gute News für steigende Kurse: Almonty liefert Wolfram in die Welt, Novo Nordisk erhöht die Prognose, Apple geht mit Rekorden ins Weihnachtsgeschäft
Die Sangdong-Mine in Südkorea produziert nach mehr als 30 Jahren wieder Wolfram. Für den Rohstoffspezialisten Almonty beginnt damit die Phase, in der aus einer strategisch wichtigen Lagerstätte ein verlässlicher Gewinnbringer werden soll. Das …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Sangdong-Mine in Südkorea produziert nach mehr als 30 Jahren wieder Wolfram. Für den Rohstoffspezialisten Almonty beginnt damit die Phase, in der aus einer strategisch wichtigen Lagerstätte ein verlässlicher Gewinnbringer werden soll. Das verleiht der Aktie hohes Kurspotenzial. Bei Novo Nordisk belebt die neue Abnehmtablette Wegovy das Geschäft und Apple geht mit einem Rekordquartal ins Weihnachtsgeschäft. Die guten Nachrichten sollten bald auch zu steigenden Kursen führen. Wie groß die Chancen sind und wo die Risiken liegen, durchleuchten wir im Aktien-Check. Wir nehmen die drei aussichtsreichen Titel näher unter die Lupe.
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