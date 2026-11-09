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    Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen

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    Für Sie zusammengefasst
    • 2.800 Soldaten aus elf Ländern üben in Polen
    • Geprobt wird, wie nach dem Krieg Frieden gesichert wird
    • Moskau lehnt ausländische Truppen in der Ukraine ab
    Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen in Polen von diesem Montag an am ersten Militärmanöver der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann, teilten die Verteidigungsministerien von Frankreich und Großbritannien mit. Die beiden Länder leiten die Übung "Koalicja 2026" (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau.

    Die "Koalition der Willigen" war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden.

    Moskau: Einsatz in der Ukraine "inakzeptabel"

    Ein möglicher Einsatz der multinationalen Truppe in der Ukraine ist aus Moskauer Sicht nicht akzeptabel. "Wir bekräftigen, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel ist", teilte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit. Deren Stationierung in der Ukraine wäre "de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands", fügte sie hinzu. "Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet", drohte Sacharow.

    Bundeswehr bei Manöver dabei

    Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik an dem Manöver beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1.000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen. Bei dem Manöver soll britischen Angaben zufolge die Verlegung von Soldaten und der Transport von Versorgungsgütern wie Lebensmitteln und Treibstoff simuliert werden.

    Die teilnehmenden Länder sind darüber hinaus Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden. Insgesamt gehören der "Koalition der Willigen" etwa 35 Staaten an. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./evs/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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