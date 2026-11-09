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    UN-Weltklimakonferenz COP31 beginnt in der Türkei

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    Für Sie zusammengefasst
    • COP31 startet in Antalya mit rund 200 Staaten
    • Türkei und Australien teilen die Konferenzführung
    • UN erwartet bei aktueller Politik 2,8 Grad bis 2100
    UN-Weltklimakonferenz COP31 beginnt in der Türkei
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANTALYA (dpa-AFX) - Im türkischen Antalya beginnt an diesem Montag um 8.00 Uhr MEZ (10. 00 Uhr Ortszeit) die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31). Zu dem zweiwöchigen Treffen von rund 200 Staaten, das über den Kampf gegen die Klimakrise berät, werden Zehntausende Delegierte, Beobachter und Medienvertreter erwartet.

    Die Türkei richtet das Treffen aus und stellt mit Umweltminister Murat Kurum den COP-Präsidenten. Australien entsendet indes mit Klimaminister Chris Bowen den "Präsidenten der Verhandlungen", der Kompromisslinien ausloten und konsensfähige Abschlusstexte auf den Weg bringen soll. Diese Zweiteilung ist neu und ungewöhnlich. Skeptiker befürchten Reibungsverluste und verweisen darauf, dass schon in der Vorbereitung einzelne Vorstöße offensichtlich nicht abgestimmt waren.

    Der Klimakrise Einhalt gebieten

    Mit beispiellosen Waldbränden in Europa, tödlicher Hitze und Dürre sogar in Deutschland, Sturzfluten in Nepal und China ist die Klimakrise in diesem Jahr so bedrohlich spürbar gewesen wie selten zuvor. Bei der COP31 geht es darum, der Krise Einhalt zu gebieten.

    Seit zehn Jahren ist das Pariser Klimaabkommen in Kraft. Darin haben rund 200 Staaten vereinbart, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu stoppen, um die katastrophalsten Folgen abzuwenden. Stattdessen besagt die aktuelle Prognose der Vereinten Nationen aber: Mit der derzeitigen Klimapolitik steuert die Welt auf 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu./gma/DP/he








    Verfasst von dpa-AFX
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