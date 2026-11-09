UN-Weltklimakonferenz COP31 beginnt in der Türkei

ANTALYA (dpa-AFX) - Im türkischen Antalya beginnt an diesem Montag um 8.00 Uhr MEZ (10. 00 Uhr Ortszeit) die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31). Zu dem zweiwöchigen Treffen von rund 200 Staaten, das über den Kampf gegen die Klimakrise berät, werden Zehntausende Delegierte, Beobachter und Medienvertreter erwartet.

Die Türkei richtet das Treffen aus und stellt mit Umweltminister Murat Kurum den COP-Präsidenten. Australien entsendet indes mit Klimaminister Chris Bowen den "Präsidenten der Verhandlungen", der Kompromisslinien ausloten und konsensfähige Abschlusstexte auf den Weg bringen soll. Diese Zweiteilung ist neu und ungewöhnlich. Skeptiker befürchten Reibungsverluste und verweisen darauf, dass schon in der Vorbereitung einzelne Vorstöße offensichtlich nicht abgestimmt waren.