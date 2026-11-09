G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen

PARIS (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien suchen von diesem Montag an nach einem gemeinsamen Kurs bei den Kriegen und Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine. Knapp eine Woche nach der krachenden Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen will auch US-Chefdiplomat Marco Rubio an den Beratungen in Paris teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Runde fünf Wochen vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in den USA eine einheitliche Linie gegenüber Russland und China findet.

Russland hatte nach der Ankündigung eines großen Abkommens zur Ukraine durch US-Präsident Trump erst am Freitag die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Europäer hätten bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt, ergänzte er nach einem Treffen von Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew mit Trump im Weißen Haus.