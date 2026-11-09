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    G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • G7-Außenminister suchen gemeinsamen Kurs zu Krisen
    • Ukraine und Russland verhandeln erstmals seit Februar
    • Blockierte Getreidelieferungen schüren Hungerkrisen
    G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien suchen von diesem Montag an nach einem gemeinsamen Kurs bei den Kriegen und Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine. Knapp eine Woche nach der krachenden Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen will auch US-Chefdiplomat Marco Rubio an den Beratungen in Paris teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Runde fünf Wochen vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in den USA eine einheitliche Linie gegenüber Russland und China findet.

    Russland hatte nach der Ankündigung eines großen Abkommens zur Ukraine durch US-Präsident Trump erst am Freitag die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Europäer hätten bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt, ergänzte er nach einem Treffen von Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew mit Trump im Weißen Haus.

    Von Dienstag an verhandeln die Ukraine und Russland unter US-Vermittlung in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals seit Februar wieder über eine mögliche Beendigung des von Moskau 2022 begonnenen Krieges. Die Europäer sind dabei außen vor. Mitglieder der G7 sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

    Wegen Getreideblockade im Schwarzen Meer droht Hungerkrise

    Die G7-Minister haben neben Kollegen aus der Ukraine, Brasilien, Saudi-Arabien, Ägypten und Südkorea am Montag auch den Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Luke Lindberg, zu Gast. Bei den Gesprächen mit ihm dürfte es auch um die wegen des Ukraine-Kriegs blockierten Getreidelieferungen über das Schwarze Meer und die deswegen in Teilen des Nahen Ostens und des sogenannten Globalen Südens drohende Hungerkrise gehen. Der Iran hat seine Attacken auf Schiffe in der für den Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert./bk/rbo/DP/he







    Verfasst von dpa-AFX
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