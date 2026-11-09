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    Nvidia prüft Berichte zu ausländischer Spionage gegen Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia prüft Spionageberichte zu Firmenchef Huang
    • Huang räumt Affäre ein und entschuldigt sich öffentlich
    • Nvidia dominiert KI-Chips, Streit um China-Exporte
    Nvidia prüft Berichte zu ausländischer Spionage gegen Chef
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipriese Nvidia hat eine Untersuchung zu Berichten eingeleitet, dass Firmenchef Jensen Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, teilte Nvidia mit.

    In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. "Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb er. "Ich war meiner Frau untreu."

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    Zuvor hatte die "Financial Times" von der Liebesbeziehung berichtet. In einer ersten Reaktion von Nvidia auf die Berichte hatte es vor einigen Tagen noch geheißen, es handele sich um gewöhnliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Nvidia-Kundenunternehmens.

    Nvidia ist ein Schlüsselunternehmen für den KI-Boom. Chips der Firma aus Santa Clara im Silicon Valley dominieren in Rechenzentren bei Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf.

    Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der Nvidia-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden.

    Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen./so/DP/zb

    NVIDIA

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 186,6 auf Nasdaq (07. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -9,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +60,74 %/+114,32 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der NVIDIA-Aktie und mögliche weitere Rückgänge im KI-Sektor. Die Bewertung ist umstritten: Überbewertungswarnungen stehen Verweisen auf steigende Gewinne und sinkende KGVs gegenüber. Einige erwarten Kursgewinne mit den nächsten Geschäftszahlen. Eine Bodenbildung bleibt aus Sicht der Diskutierenden offen; bei 220–230 US-Dollar werden erneute Put-Positionen erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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