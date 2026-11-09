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    China setzt einige Zusatzzölle gegen USA weiter aus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Peking setzt 24-Prozent-Zusatzzölle zwei Monate aus
    • Einigung soll stabiles Umfeld für Firmen schaffen
    • Trump plant China-Reise und Treffen mit Xi und Putin
    China setzt einige Zusatzzölle gegen USA weiter aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PEKING (dpa-AFX) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China verlängert Peking die Pause für einige Gegenzölle auf Importe aus den Vereinigten Staaten um weitere zwei Monate. Die Maßnahme gilt für Zusatzzölle in Höhe von 24 Prozent, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mitteilte. Parallel bleibe ein Zusatzaufschlag von 10 Prozent bestehen.

    Die Entscheidung sei Folge der Einigung beider Seiten während des jüngsten Besuchs von Staatschef Xi Jinping bei US-Präsident Donald Trump in Washington Ende September, teilte die Behörde mit. Dass ein Teil der Zusatzzölle auch weiterhin ausgesetzt werde, trage dazu bei, ein stabiles und planbares Umfeld für die Zusammenarbeit chinesischer und amerikanischer Firmen zu schaffen. Außerdem solle damit die positive Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen gefördert werden.

    Peking hatte im April 2025 mit den Zusatzzöllen die vorherigen Schritte Washingtons gespiegelt, die den Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften eskalieren ließen. Im Oktober desselben Jahres einigten sich Xi und Trump darauf, bestimmte Zölle für rund ein Jahr auszusetzen. Aus der damaligen Verfügung Trumps geht hervor, dass diese Frist am 10. November 2026 abgelaufen wäre.

    In etwas mehr als einer Woche könnten sich Trump und Xi am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen zum dritten Mal in diesem Jahr begegnen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bereits angekündigt, weshalb über ein gemeinsames Treffen der drei Staatschefs spekuliert wird.

    Angesprochen auf die Gerüchte bestätigte Trump am Sonntag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Florida, dass er nach China reisen werde. "Und eines der Treffen, denke ich, wird mit Präsident Putin und Präsident Xi sein", sagte der Republikaner vor Reportern. Seine Prognose: Es werde interessant./jon/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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