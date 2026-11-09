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    Termine am 9. November 2026

    TAGESVORSCHAU

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Mazda, UniCredit und Gea legen Quartalszahlen vor
    • Neue Daten zu Preisen, Handel und Anlegervertrauen
    • Gipfel, Ministertreffen und COP31 prägen den Montag
    TAGESVORSCHAU - Termine am 9. November 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen
    07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26
    06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

    DEU: SZ Wirtschaftsgipfel u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich, Marseille

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

    HINWEIS
    SGP: Feiertag, Börse geschlossen
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







    Verfasst von dpa-AFX
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    TAGESVORSCHAU Termine am 9. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. November ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen 07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Gea …
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