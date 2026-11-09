Hubig kritisiert geplanten Spritpreisdeckel als 'totes Recht'

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Nachbesserungen gefordert. Eine Untersuchung besage: "Wenn der Spritpreisdeckel so ausgestaltet wird wie vorgeschlagen, dann bleibt er totes Recht", sagte Hubig der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Es darf am Ende kein Papiertiger werden."

Die Ministerin äußerte Zweifel, ob der bisherige Entwurf der Koalitionsvereinbarung gerecht werde. "Die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ein wirksames Gesetz, das an der Zapfsäule einen spürbaren Unterschied macht", sagte Hubig. Deshalb werde man "noch ein bisschen feilen müssen".