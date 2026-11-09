BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat der Einführung einer Steuer auf Plastikverpackungen eine Absage erteilt. "Die Plastiksteuer machen wir nicht, weil sie eine falsche nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Wirkung hätte", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betonte, eine solche Steuer müsse eine Lenkungswirkung haben. Es gebe einen ersten Entwurf. "Und insofern ist das alles nicht vom Tisch", sagte Miersch im ARD-"Bericht aus Berlin". Auf die Frage, ob das Projekt verschoben werde, antwortete der SPD-Fraktionschef, die Beratungen liefen. "Dass es dort Zweifel gibt, das ist öffentlich. Insofern gucken wir mal, wo wir dann am Ende landen."