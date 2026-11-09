US-Militär ergänzt Iran-Seeblockade mit Maßnahmen an Land
- USA wollen Lieferwege über Land und See kappen
- Taskforce soll Waffenlieferungen über Land stoppen
- US-Blockade soll Irans Öleinnahmen versiegen lassen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen dem Iran zusätzlich zur Seeblockade der Häfen auch weitere Lieferwege abschneiden. Das zuständige Regionalkommando Centcom des US-Militärs bildete eine Einsatzgruppe, die unter anderem Waffenlieferungen übers Festland sowie das Kaspische Meer unterbinden solle. Präsident Donald Trump verkündete, die Taskforce mit dem Namen "Iron Gate" (Eisernes Tor) sei bereits aktiv. "Sehr wenig" könne in den Iran gelangen oder das Land verlassen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.
Die US-Regierung betrachtet die Seeblockade als Weg, den Iran wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Ziel ist vor allem, Einnahmen aus iranischen Ölexporten versiegen zu lassen. Mit den Maßnahmen auf dem Festland und dem Kaspischen Meer wolle man etwa Lieferungen von Technologie verhindern, die auch militärisch eingesetzt werden könne, teilte Centcom mit./so/DP/zb
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.