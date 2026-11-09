Angriff auf Erdgasfeld in Kurdistan im Nordirak
- Angriff auf Chor Mor löst Brände und Stromausfälle aus
- Technische Teams beheben Schäden an der Anlage
- Angriffsart und Herkunft bleiben zunächst unbekannt
SULAIMANIJA/ERBIL (dpa-AFX) - Das Gasfeld Chor Mor in der autonomen Kurdenregion im Irak ist angegriffen worden. Die Attacke löste Brände aus und beeinträchtigte die Stromversorgung in der gesamten Region, wie die Ministerien für Elektrizität und Natürliche Ressourcen der Regionalregierung in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten. Das Gasfeld liegt etwa 70 Kilometer südwestlich der Stadt Sulaimanija.
Das Erdgasfeld sei gegen 23.00 Uhr Ortszeit (21.00 MEZ) einem "Terroranschlag" ausgesetzt gewesen, wodurch in Teilen der Anlage Brände ausgebrochen seien, hieß es in der Mitteilung. Technische Teams arbeiteten daran, die durch den Angriff verursachten Schäden zu beheben.
Die Mitteilung enthielt keine Angaben zur Art oder Herkunft des Angriffs und auch keine Angaben dazu, ob dieser mit Drohnen oder anderen Mitteln durchgeführt worden sei.
Die Region verfügt über erhebliche Erdgasreserven und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Akteur auf dem Energiemarkt entwickelt.
Die Kurden sind eine ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern, die vor allem im Irak, im Iran sowie in Syrien und der Türkei leben. Sie kämpfen seit Jahrzehnten für einen eigenen Staat und wurden lange im Irak wie auch im Iran verfolgt und unterdrückt. Die autonome Kurdenregion im Irak wurde nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein im Jahr 2003 ausgebaut und 2005 in der irakischen Verfassung anerkannt./str/wh/DP/zb
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.