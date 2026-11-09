Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen
Rubio
- Rubio sieht bei Iran-Gesprächen keinen Durchbruch
- Trump hält US-Angriffe vorerst für unwahrscheinlich
- Katars Regierungschef trifft Trump, Katar vermittelt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.
Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe im Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken "höchst unwahrscheinlich", betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.
In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe im Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.
Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. "Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich." Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf./so/DP/zb
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.