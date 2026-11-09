🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen

    Rubio

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Rubio sieht bei Iran-Gesprächen keinen Durchbruch
    • Trump hält US-Angriffe vorerst für unwahrscheinlich
    • Katars Regierungschef trifft Trump, Katar vermittelt
    Rubio - Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

    Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe im Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken "höchst unwahrscheinlich", betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.

    In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe im Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.

    Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. "Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich." Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf./so/DP/zb






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rubio Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     