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    Sprecher-Angebot an Kampfsport-Boss 'nur ein Scherz'

    Trump

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump nannte White-Angebot nur einen Scherz
    • White trifft Trump am Montag aus anderen Gründen
    • Sprecherposten nach zwei Rücktritten weiter vakant
    Trump - Sprecher-Angebot an Kampfsport-Boss 'nur ein Scherz'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Donald Trumps Ankündigung, dass er Kampfsport-Unternehmer Dana White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen würde, war nach Angaben des US-Präsidenten "nur ein Scherz". White habe die Idee allerdings gefallen und werde ihn am Montag im Weißen Haus besuchen - "aus anderen Gründen", wie Trump vor Journalisten sagte.

    Die Mitteilung des Republikaners, er habe dem Boss der Profi-Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) den seit Wochen unbesetzten Sprecher-Posten angeboten, hatte übers Wochenende nicht nur in Washington für Rätselraten gesorgt. Von Anfang an wurde gemutmaßt, ob Trump nun wohl scherzt oder es ernst meint. Der Nachrichtensender CNN berichtete, White habe abgelehnt. Der Unternehmer selbst sagte dann während einer Auslandsreise in London, er werde Trump am Montag in Washington treffen.

    Sprecher-Posten über Wochen unbesetzt

    Nun kommentierte Trump die Angelegenheit so: "Das war ein Beispiel dafür, dass ich nur scherzte - und Leute dann sagten, wisst ihr, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee." Seine Sprecherin Karoline Leavitt hatte ihren Posten im August aufgegeben. Die im Oktober von Trump eingesetzte Nachfolgerin Katie Zacharia warf nach nur wenigen Tagen das Handtuch. Sie hatte bloß eine kurze Pressekonferenz gegeben, in der ihr unsicheres Auftreten auffiel - und danach ein Fernsehinterview verpatzt, woraufhin es Kritik und Spott hagelte.

    White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Der UFC-Chef hat die für martialische Käfigkämpfe bekannte Organisation zu einem Milliardenunternehmen gemacht. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC. Zu seinem 80. Geburtstag traten Kämpfer auf dem Rasen des Weißen Hauses im Käfig gegeneinander an. Das sorgte damals für viel Kritik./so/ddo/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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