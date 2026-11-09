Sprecher-Angebot an Kampfsport-Boss 'nur ein Scherz'

LONDON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Donald Trumps Ankündigung, dass er Kampfsport-Unternehmer Dana White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen würde, war nach Angaben des US-Präsidenten "nur ein Scherz". White habe die Idee allerdings gefallen und werde ihn am Montag im Weißen Haus besuchen - "aus anderen Gründen", wie Trump vor Journalisten sagte.

Die Mitteilung des Republikaners, er habe dem Boss der Profi-Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) den seit Wochen unbesetzten Sprecher-Posten angeboten, hatte übers Wochenende nicht nur in Washington für Rätselraten gesorgt. Von Anfang an wurde gemutmaßt, ob Trump nun wohl scherzt oder es ernst meint. Der Nachrichtensender CNN berichtete, White habe abgelehnt. Der Unternehmer selbst sagte dann während einer Auslandsreise in London, er werde Trump am Montag in Washington treffen.