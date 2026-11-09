Trump will Gegnern nie vergeben - aber 'will nicht in die Hölle'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenem Bekunden nicht einmal dann mit seinen Gegnern versöhnen, wenn davon abhinge, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt. Im Interview der Sendung "60 Minuten" stellte Reporter Ross Douthat die hypothetische Frage, ob Trump "Liebe und Vergebung" für politische Widersacher wie Ex-FBI-Chef James Comey oder die ehemalige Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi empfinden könnte, falls dies die Voraussetzung für den Einzug ins Paradies wäre. "Ich will ehrlich sein, die Antwort ist Nein", sagte Trump dazu. "Ich hasse einige meiner Feinde - und ich werde es immer tun."

Zugleich sagte der 80-jährige US-Präsident, er sei religiös und hoffe, in den Himmel zu kommen. "Ich will nicht in die Hölle gehen."