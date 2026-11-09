🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Microsoft und Amazon, die Gewinner des „blauen Tsunami“

    1257 Aufrufe 1257 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Präsident Donald Trump wurde bei den Zwischenwahlen von einem „blauen Tsunami“ überrollt. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Doch was bedeutet das für Investoren?

    Für Sie zusammengefasst
    • Demokraten kontrollieren Kongress, Märkte atmen auf
    • S&P 500 legte nach Midterms oft kräftig zu
    • Euro-Inflation steigt, Mandate markieren Rekorde

    S&P 500 in den nächsten 12 Monaten fast 15 Prozent im Plus?

    Zunächst einmal konnte man an den Börsen eine gewisse Erleichterung verspüren. Denn von nun an kann Trump nicht mehr im Allleingang alles auf den Kopf stellen, wie es ihm gefällt. Denn von nun an wird er von den „blauen“ Demokraten kontrolliert und in einigen Dingen auch beschnitten. Denn wer den Kongress kontrolliert, entscheidet mit über Steuern, die Schuldengrenze und über die Überwachung für Banken, Börsen und Krypto.

    Was den breiten Markt betrifft, so sehen die kommenden 12 Monate vielversprechend aus. Nach einer Untersuchung des Vermögensverwalters Franklin-Templeton legte der S&P 500 in den 12 Monaten nach den Middterms, die von den Demokreten gewonnen wurden, knapp 15 Prozent zu. Und das vor allem in den Sektoren Technologie und Industriewerte.

    Microsoft uns Amazon gewinnen kräftig.

    Bleiben wir noch mal kurz bei den Tech-Werten. Die Demokraten haben im Wahlkampf vehement gegen Rechenzentren mobilgemacht – und ausgerechnet die Konzerne, die diese betreiben, legten direkt nach der Wahl kräftig zu. Unsere Portfoliowerte aus dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bzw. dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Amazon und Microsoft gewannen jeweils über sechs Prozent. Der Neocloud-Anbieter CoreWeave dagegen verlor knapp zehn Prozent,

    Das klingt paradox, doch das Handelsblatt fand eine einfache Erklärung: Für CoreWeave & Co. ist der Bau von Rechenzentren vorwiegend durch Kredite finanziert Für die Hyperscaler ist er dagegen lediglich ein „Kostenblock“. Die US-Bank Goldman Sachs hat errechnet, dass im nächsten Jahr 1,2 Billionen Dollar in den KI-Ausbau fließen sollen. Bremsen die Demokraten nun den Ausbau, dann dauert das halt alles ein wenig länger. Auf der anderen Seite bleibt dann mehr im Cashflow für die Aktionäre, die ja seit Monaten über die Kostenlawine klagen. Eine Verzögerung wäre von daher eher eine Entlastung als eine Drohung.

    Doch die Euphorie bei der Tech-Werten war schnell wieder verlogen. Der NASDAQ-100 Index verlor zeitweise mehr als sechs Prozent und lag damit rund 14 Prozent unter seinem Oktoberrekord. Der S&P 500 gab um fast vier Prozent nach, während europäische Indizes weniger als ein Prozent einbüßten. Besonders unter Druck standen Halbleiterwerte und Titel mit Bezug zu Rechenzentren. Aber: Langfristig orientierte Anleger sollten sich vom Rücksetzer nicht verunsichern lassen. Wahlausgänge haben die Börsen in der Vergangenheit selten nachhaltig geprägt. Die US-Börsen bleiben also spannend.

    EZB vor neuem Zinsschritt

    Wie sich die Midterms auf Europa auswirken werden ist noch nicht klar. Deshalb sind sowohl die Politik als auch die Wirtschaft mit ihren Einschätzungen zurückhaltend. Denn Trump wird jetzt mehr und mehr zu einer „Lame duck“, aber auch zu einer „angry lame duch“, also einer „zornigen lahmen Ente“, die nicht einfach klein beigibt. Aber Europa hat auch ganz andere Sorgen. So ist die Inflation in der Eurozone jetzt auf 4 Prozent geklettert. Doppelt so hoch wie die EZB als Zielwert im Auge hat. Ausschlaggebend für den Anstieg waren vor allem die hohen Energiepreise. Auch der zugrunde liegende Preisdruck blieb bestehen, wobei die Kerninflation unverändert bei 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Unterdessen deutet der jüngste Lohnindikator der EZB auf einen wachsenden Lohndruck hin, der den Inflationsdruck zusätzlich verstärket. Insgesamt bestärken die jüngsten Daten die Markterwartungen einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im Dezember, die an den Swap-Märkten inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 90 Prozent eingepreist wird.

    Allzeit-Hochs bei unseren Mandaten

    Derweil haben unsere Mandate wie der dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value jeweils neue Allzeit-Hochs erreicht. Dabei haben auch die zuletzt gute Performance von Schwergewichten wie SAP, die Münchner Rück oder die Deutsche Börse geholfen. Das Marktumfeld kommt uns dabei zugute, denn nach den zum Teil heftigen Abgaben im Tech-Sektor, konzentrieren sich die Anleger wieder auf Qualitätsaktien. Titel, die wir schon seit Langem übergewichtet haben.

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Frank Fischer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Microsoft und Amazon, die Gewinner des „blauen Tsunami“ US-Präsident Donald Trump wurde bei den Zwischenwahlen von einem „blauen Tsunami“ überrollt. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Doch was bedeutet das für Investoren?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     