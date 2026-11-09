Microsoft und Amazon, die Gewinner des „blauen Tsunami“

S&P 500 in den nächsten 12 Monaten fast 15 Prozent im Plus?

Zunächst einmal konnte man an den Börsen eine gewisse Erleichterung verspüren. Denn von nun an kann Trump nicht mehr im Allleingang alles auf den Kopf stellen, wie es ihm gefällt. Denn von nun an wird er von den „blauen“ Demokraten kontrolliert und in einigen Dingen auch beschnitten. Denn wer den Kongress kontrolliert, entscheidet mit über Steuern, die Schuldengrenze und über die Überwachung für Banken, Börsen und Krypto.

Was den breiten Markt betrifft, so sehen die kommenden 12 Monate vielversprechend aus. Nach einer Untersuchung des Vermögensverwalters Franklin-Templeton legte der S&P 500 in den 12 Monaten nach den Middterms, die von den Demokreten gewonnen wurden, knapp 15 Prozent zu. Und das vor allem in den Sektoren Technologie und Industriewerte.

Microsoft uns Amazon gewinnen kräftig.

Bleiben wir noch mal kurz bei den Tech-Werten. Die Demokraten haben im Wahlkampf vehement gegen Rechenzentren mobilgemacht – und ausgerechnet die Konzerne, die diese betreiben, legten direkt nach der Wahl kräftig zu. Unsere Portfoliowerte aus dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bzw. dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value Amazon und Microsoft gewannen jeweils über sechs Prozent. Der Neocloud-Anbieter CoreWeave dagegen verlor knapp zehn Prozent,



Das klingt paradox, doch das Handelsblatt fand eine einfache Erklärung: Für CoreWeave & Co. ist der Bau von Rechenzentren vorwiegend durch Kredite finanziert Für die Hyperscaler ist er dagegen lediglich ein „Kostenblock“. Die US-Bank Goldman Sachs hat errechnet, dass im nächsten Jahr 1,2 Billionen Dollar in den KI-Ausbau fließen sollen. Bremsen die Demokraten nun den Ausbau, dann dauert das halt alles ein wenig länger. Auf der anderen Seite bleibt dann mehr im Cashflow für die Aktionäre, die ja seit Monaten über die Kostenlawine klagen. Eine Verzögerung wäre von daher eher eine Entlastung als eine Drohung.

Doch die Euphorie bei der Tech-Werten war schnell wieder verlogen. Der NASDAQ-100 Index verlor zeitweise mehr als sechs Prozent und lag damit rund 14 Prozent unter seinem Oktoberrekord. Der S&P 500 gab um fast vier Prozent nach, während europäische Indizes weniger als ein Prozent einbüßten. Besonders unter Druck standen Halbleiterwerte und Titel mit Bezug zu Rechenzentren. Aber: Langfristig orientierte Anleger sollten sich vom Rücksetzer nicht verunsichern lassen. Wahlausgänge haben die Börsen in der Vergangenheit selten nachhaltig geprägt. Die US-Börsen bleiben also spannend.

EZB vor neuem Zinsschritt

Wie sich die Midterms auf Europa auswirken werden ist noch nicht klar. Deshalb sind sowohl die Politik als auch die Wirtschaft mit ihren Einschätzungen zurückhaltend. Denn Trump wird jetzt mehr und mehr zu einer „Lame duck“, aber auch zu einer „angry lame duch“, also einer „zornigen lahmen Ente“, die nicht einfach klein beigibt. Aber Europa hat auch ganz andere Sorgen. So ist die Inflation in der Eurozone jetzt auf 4 Prozent geklettert. Doppelt so hoch wie die EZB als Zielwert im Auge hat. Ausschlaggebend für den Anstieg waren vor allem die hohen Energiepreise. Auch der zugrunde liegende Preisdruck blieb bestehen, wobei die Kerninflation unverändert bei 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Unterdessen deutet der jüngste Lohnindikator der EZB auf einen wachsenden Lohndruck hin, der den Inflationsdruck zusätzlich verstärket. Insgesamt bestärken die jüngsten Daten die Markterwartungen einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im Dezember, die an den Swap-Märkten inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 90 Prozent eingepreist wird.

Allzeit-Hochs bei unseren Mandaten

Derweil haben unsere Mandate wie der dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value jeweils neue Allzeit-Hochs erreicht. Dabei haben auch die zuletzt gute Performance von Schwergewichten wie SAP, die Münchner Rück oder die Deutsche Börse geholfen. Das Marktumfeld kommt uns dabei zugute, denn nach den zum Teil heftigen Abgaben im Tech-Sektor, konzentrieren sich die Anleger wieder auf Qualitätsaktien. Titel, die wir schon seit Langem übergewichtet haben.