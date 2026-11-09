HYPOPORT wächst: Rohertrag und EBIT legen 2026 deutlich zu 65 0 Kommentare

Wachstum trotz Gegenwind: Der Konzern steigert Umsatz und Rohertrag in den ersten neun Monaten 2026 um jeweils 5 %. Das EBIT springt sogar um 27 % nach oben.

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