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    HYPOPORT wächst: Rohertrag und EBIT legen 2026 deutlich zu

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    Wachstum trotz Gegenwind: Der Konzern steigert Umsatz und Rohertrag in den ersten neun Monaten 2026 um jeweils 5 %. Das EBIT springt sogar um 27 % nach oben.

    HYPOPORT wächst: Rohertrag und EBIT legen 2026 deutlich zu
    Foto: Hypoport SE
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 % auf 479,5 Mio. €.
    • Der Rohertrag wuchs trotz rückläufiger Gesamtmärkte um 5 % auf 207 Mio. €.
    • Das EBIT legte überproportional um 27 % auf 30,1 Mio. € zu; die EBIT-Rohertragsmarge verbesserte sich von 12,0 % auf 14,5 %.
    • Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis stieg um 29 % auf 19,9 Mio. €; das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 30 % auf 2,98 €.
    • Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms wuchs der Rohertrag um 6 % auf 128,9 Mio. € und das EBIT um 10 % auf 36 Mio. €; VALUE erzielte im dritten Quartal erstmals ein positives EBIT.
    • Financing Platforms steigerte den Rohertrag um 2 % auf 51,3 Mio. €, das EBIT blieb mit 3,6 Mio. € nahezu stabil; Insurance Platforms verbesserte den Rohertrag um 5 % auf 25 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HYPOPORT ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 86,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 86,13EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.821,99PKT (-0,73 %).


    HYPOPORT

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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