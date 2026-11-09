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    Anleger bleiben vorsichtig - Erholung bleibt vorerst aus

    WDH/DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt vor Handelsstart 0,3 Prozent nach
    • 21- und 50-Tage-Linien rücken stärker in den Blick
    • Hannover Rück und Gea melden Quartalszahlen
    WDH/DAX-FLASH - Anleger bleiben vorsichtig - Erholung bleibt vorerst aus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler beim Wort Zwischenwahlen entfernt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte.

    Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenwahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten.

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    Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex Nasdaq 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.

    In der letzten heißen Woche der Berichtssaison stehen am Montag hierzulande aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück und der Anlagenbauer Gea Group mit ihren Quartalsbilanzen im Blick./ajx/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 69,10 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/+14,11 % bedeutet.





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