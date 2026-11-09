Anleger bleiben vorsichtig - Erholung bleibt vorerst aus
WDH/DAX-FLASH
- Dax gibt vor Handelsstart 0,3 Prozent nach
- 21- und 50-Tage-Linien rücken stärker in den Blick
- Hannover Rück und Gea melden Quartalszahlen
(Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler beim Wort Zwischenwahlen entfernt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte.
Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenwahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten.
Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex Nasdaq 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.
In der letzten heißen Woche der Berichtssaison stehen am Montag hierzulande aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück und der Anlagenbauer Gea Group mit ihren Quartalsbilanzen im Blick./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 69,10 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/+14,11 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉