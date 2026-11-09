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    Nvidia untersucht Affäre um CEO Huang – Aktie bricht ein

    China-Spionageverdacht

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    Nvidia wird von einem Spionageverdacht um CEO Jensen Huang erschüttert. Der Konzern leitet eine Untersuchung ein, während die Aktie nachgibt.

    Für Sie zusammengefasst
    China-Spionageverdacht - Nvidia untersucht Affäre um CEO Huang – Aktie bricht ein
    Foto: Soeren Stache - dpa

    Ein mutmaßlicher chinesischer Spionageversuch gegen Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert den KI-Giganten. Nach dem Eingeständnis einer außerehelichen Affäre hat der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet.

    Nvidia-Aktie verliert mehr als drei Prozent

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    Die Nvidia-Aktie ist am Montag im außerbörslichen Handel deutlich gefallen. Auf der Handelsplattform Blue Ocean wurde ein Kurs von 180,30 US-Dollar verzeichnet. Gegenüber dem Nasdaq-Schlusskurs vom Freitag bei 186,64 US-Dollar entspricht das einem Rückgang von 3,4 Prozent.

    Auslöser ist eine Untersuchung gegen den Konzernchef Jensen Huang. Der Verwaltungsrat des wertvollsten Chipkonzerns der Welt prüft, ob Huang gezielt von einem ausländischen Geheimdienst ins Visier genommen wurde.

    Hintergrund sind Berichte der New York Times, wonach Huang eine enge Beziehung zu einer chinesischen Geschäftsfrau unterhalten haben soll, die nach Erkenntnissen amerikanischer Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein soll.

    Huang gesteht Affäre

    Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht Alice Huang, eine frühere Führungskraft des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed International. US-Behörden sollen sie als chinesische Geheimdienstmitarbeiterin identifiziert haben.

    Megaspeed kauft KI-Chips von Nvidia und steht selbst im Verdacht, China beim Zugang zu Halbleitern geholfen zu haben, deren Export aufgrund amerikanischer Beschränkungen untersagt ist.

    Am Sonntag räumte Jensen Huang in einer Mitteilung an die Nvidia-Belegschaft ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein.

    "Ich war meiner Frau untreu. Meine Handlungen haben ihr und unseren Kindern geschadet. Dafür gibt es keine Entschuldigung", erklärte Huang.

    Der Verwaltungsrat hat inzwischen eine unabhängige Untersuchung unter Leitung externer Rechtsexperten eingeleitet. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet worden seien.

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    Trump stellt sich hinter Nvidia-Chef

    Rückendeckung erhält Huang von US-Präsident Donald Trump. Dieser bezeichnete den Nvidia-Chef am Sonntag als ehrenhaften Mann und sprach sich ausdrücklich für seinen Verbleib an der Konzernspitze aus. Trump erklärte, er habe mit Huang bislang nicht über die Vorwürfe gesprochen. Dieser habe jedoch hervorragende Arbeit für die Vereinigten Staaten geleistet.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 186,6USD auf Nasdaq (07. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    RedakteurPascal Grunow
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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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