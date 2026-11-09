JPMorgan hebt SAP auf 'Overweight' - Ziel auf 275 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 210,1 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 275,00EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+28,13 % bedeutet.