JPMorgan hebt SAP auf 'Overweight' - Ziel auf 275 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan hebt SAP-Kursziel auf 275 Euro an
- JPMorgan stuft SAP von Neutral auf Overweight hoch
- Eigene SAP-KI macht laut JPMorgan Fortschritte
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 210,1 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 275,00EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+28,13 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 275 Euro
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Ich glaube, dass bei SAP nicht unbedingt Europa das Unterscheidungskriterium ist, sondern der Einfluss der Gründerfamilien. Ähnlich wie bei Sixt, macht man nicht jede US Mode 1:1 mit. Natürlich kostet der konservative Ansatz ggfs auch Performance, ich persönlich fühle mich bei solchen Investments wohl, wo mM mit gesundem Menschenverstand und nicht mit der puren Gier entschieden wird.
Eben...wir "Private" kaufen, kaufen ggf nach und halten den Hintern still.....sitzen dann auch immer wieder kommende Kursrülpser nach unten aus......bin mit meiner Entwicklung der Position SAP sehr zufrieden......in der Ruhe liegt oft die meiste Kraft...hektisches HIn und Her, auch mittels Derivaten, ist nicht meins....und zu oft schaffen diese Hektiker keinen nachhaltigen Mehrwert.
Starke Zahlen:
Clouderlöse steigen um 26 % bzw. währungsbereinigt um 25 %.
Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 29 % bzw. währungsbereinigt um 28 %.
Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % bzw. währungsbereinigt um 12 %.
Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 18 %, gemäß Non-IFRS um 18 % – sowohl nominal als auch währungsbereinigt.