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    Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 67 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel auf 67 Euro, bleibt bei Buy
    • Umsatzschätzung für Suss Microtec 2027 angehoben
    • Rekordauftragsbestand stützt Wachstum, Margen sinken
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 67 Euro - 'Buy'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon hob am Sonntag seine Umsatzschätzung für den Chipausrüster für 2027. Er lobte allerdings die gute Berechenbarkeit des Wachstumswegs dank des rekordhohen Auftragsbestands. Menon schraubte seine Margenerwartungen allerdings etwas nach unten, da die Erholung nur schrittweise erfolge./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 45,07 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +50,60 %/+124,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 67 Euro



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