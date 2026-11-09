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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 46 / 2026

    Dividendentermine

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    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 46 / 2026
    Foto: Alexey Rezvykh - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 46 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 46 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    California Water Service Group
    		+2,58 % 09.11.
    Organon & Company
    		+2,52 % 09.11.
    Global Partners
    		+6,10 % 09.11.
    OneMain Holdings
    		+7,49 % 09.11.
    Ingram Micro Holding
    		- 09.11.
    SJW Group
    		+3,34 % 09.11.
    Evertec
    		+0,59 % 09.11.
    Hanmi Financial
    		+4,46 % 09.11.
    Vulcan Materials (Holding Co)
    		+0,74 % 09.11.
    Alexander's
    		+8,27 % 09.11.
    OceanFirst Financial
    		+4,59 % 09.11.
    Kennametal
    		+2,77 % 09.11.
    Navios Maritime Partners
    		+0,47 % 09.11.
    Capital Bancorp
    		+1,43 % 09.11.
    Northeast Bank
    		+0,04 % 09.11.
    Terex
    		+1,51 % 09.11.
    Meridian Corporation
    		+3,39 % 09.11.
    HBT Financial
    		+3,47 % 09.11.
    Core Laboratories
    		+0,29 % 09.11.
    Carter Bankshares
    		- 09.11.
    Cohen & Steers
    		+3,24 % 09.11.
    Naturgy Energy Group
    		+4,76 % 09.11.
    IBM
    		+2,54 % 10.11.
    Visa (A)
    		+0,81 % 10.11.
    Ford Motor
    		+7,07 % 10.11.
    Hercules Technology Growth Capital
    		+10,60 % 10.11.
    Target
    		+4,45 % 10.11.
    Eaton
    		+1,27 % 10.11.
    MSC Industrial Direct Inc (A)
    		+3,68 % 10.11.
    Rollins
    		+1,20 % 10.11.
    Nomad Foods
    		+4,30 % 10.11.
    United Rentals
    		+0,90 % 10.11.
    American Electric Power
    		+3,41 % 10.11.
    WisdomTree
    		+1,09 % 10.11.
    FTAI Avitaion
    		+0,98 % 10.11.
    TransUnion
    		+0,53 % 10.11.
    PPG Industries
    		+2,60 % 10.11.
    Blue Owl Capital Registered (A)
    		+4,46 % 10.11.
    Essential Utilities
    		+2,58 % 10.11.
    Delek US Holdings (New)
    		+5,07 % 10.11.
    Cheesecake Factory
    		+2,05 % 10.11.
    Sonoco Products
    		+4,74 % 10.11.
    Fresh Del Monte Produce
    		+3,49 % 10.11.
    Matador Resources
    		+2,94 % 10.11.
    Marketaxess Holding
    		+1,58 % 10.11.
    Paccar
    		+2,53 % 10.11.
    Pc Connection
    		+0,94 % 10.11.
    West Pharmaceutical Services
    		+0,41 % 10.11.
    Sensata Technologies Holding
    		+1,66 % 10.11.
    Hawkins
    		+0,53 % 10.11.
    Ryan Specialty Holdings Registered (A)
    		+0,75 % 10.11.
    Colony Bankcorp
    		+2,85 % 10.11.
    Home Bancshares
    		+2,76 % 10.11.
    FB Financial
    		+1,51 % 10.11.
    John Marshall Bancorp
    		+1,59 % 10.11.
    Winmark
    		+3,22 % 10.11.
    Rush Enterprises (A)
    		+1,41 % 10.11.
    Assa Abloy Registered (B)
    		+1,87 % 10.11.
    German American Bancorp
    		+2,95 % 10.11.
    AerCap Holdings
    		+0,96 % 10.11.
    Columbia Financial
    		- 10.11.
    West Bancorp
    		+4,88 % 10.11.
    Univest Financial Corporation
    		+2,93 % 10.11.
    Hanover Bancorp
    		+1,80 % 10.11.
    Visa -A CAD hedged-
    		+0,81 % 10.11.
    CoastalSouth Bancshares
    		- 10.11.
    Princeton Bancorp
    		+3,93 % 10.11.
    Western New England Bancorp
    		+2,68 % 10.11.
    RPC
    		+3,14 % 10.11.
    MainStreet Bancshares
    		+2,19 % 10.11.
    Healthcare Realty Trust Incorporated (A)
    		+6,60 % 10.11.
    Greenbrier Companies
    		+2,78 % 10.11.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,70 % 10.11.
    Cedar Realty Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		- 10.11.
    Hennessy Advisors
    		+4,98 % 10.11.
    Magyar Bancorp
    		+2,20 % 10.11.
    Rush Enterprises (B)
    		+1,37 % 10.11.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    		+6,89 % 10.11.
    Cedar Realty Trust 7.25 % Cum Red Pfd (B)
    		- 10.11.
    Betsson Registered (B)
    		+5,16 % 10.11.
    Kingstone Companies
    		+0,67 % 11.11.
    BP
    		+4,91 % 12.11.
    ArcelorMittal
    		+1,57 % 12.11.
    GSK
    		+1,81 % 12.11.
    Unilever
    		+3,59 % 12.11.
    TJX Companies
    		+1,21 % 12.11.
    American Water Works
    		+2,48 % 12.11.
    Comfort Systems USA
    		+0,35 % 12.11.
    LPL Financial Holdings
    		+0,34 % 12.11.
    KB Home
    		+1,68 % 12.11.
    Bunzl
    		+3,10 % 12.11.
    ICG Enterprise Trust
    		+1,81 % 12.11.
    Ingersoll Rand
    		+0,09 % 12.11.
    Greencoat UK Wind GBP
    		+9,12 % 12.11.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    		+2,45 % 12.11.
    HF Sinclair Corporation
    		+4,91 % 12.11.
    Expand Energy Corporation
    		+3,09 % 12.11.
    Leonardo DRS
    		- 12.11.
    Smithfield Foods
    		- 12.11.
    J.Sainsbury
    		+7,84 % 12.11.
    W&T Offshore
    		+2,43 % 12.11.
    Aebi Schmidt Holding
    		- 12.11.
    JBG SMITH Properties
    		+3,97 % 12.11.
    HomeTrust Bancshares
    		+1,25 % 12.11.
    Airtel Africa
    		+1,79 % 12.11.
    First Business Financial Services
    		+2,33 % 12.11.
    Provident Financial Holdings
    		+3,49 % 12.11.
    Employers Holdings
    		+2,82 % 12.11.
    Janus Living Registered -A1-
    		- 12.11.
    Peapack-Gladstone Financial
    		+0,72 % 12.11.
    Gerdau
    		+3,47 % 12.11.
    Unilever
    		+3,59 % 12.11.
    Landmark Bancorp
    		+3,11 % 12.11.
    International Public Partnerships
    		+7,05 % 12.11.
    Softcat
    		+3,09 % 12.11.
    Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc
    		+9,07 % 12.11.
    Fidelity Emerging Markets Limited GBP
    		+2,27 % 12.11.
    C&C Group
    		+2,90 % 12.11.
    SThree
    		+6,91 % 12.11.
    James Halstead
    		+6,20 % 12.11.
    MGIC Investment
    		+2,11 % 12.11.
    Genus
    		+1,29 % 12.11.
    Gattaca
    		+3,24 % 12.11.
    S & T Bancorp
    		+3,55 % 12.11.
    Schroder BSC Social Impact Trust GBP
    		+4,76 % 12.11.
    Anpario
    		+2,55 % 12.11.
    MAJE INVE/PAR 0.1
    		+3,24 % 12.11.
    Springfield Properties
    		+1,01 % 12.11.
    Eli Lilly
    		+0,74 % 13.11.
    Equinor
    		+10,71 % 13.11.
    Corning
    		+1,88 % 13.11.
    Starbucks
    		+2,51 % 13.11.
    Charles Schwab
    		+1,21 % 13.11.
    MSCI Registered (A)
    		+1,25 % 13.11.
    Capital Southwest
    		+16,20 % 13.11.
    Mowi
    		+3,21 % 13.11.
    Trinity Capital
    		+16,69 % 13.11.
    Cintas
    		+0,94 % 13.11.
    Sherwin-Williams
    		+0,89 % 13.11.
    Honeywell International
    		+2,16 % 13.11.
    Duke Energy
    		+3,54 % 13.11.
    Aperam
    		+7,07 % 13.11.
    Cognizant Technology Solutions (A)
    		+1,60 % 13.11.
    Royalty Pharma Registered (A)
    		+2,47 % 13.11.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    		+1,18 % 13.11.
    J.M. Smucker
    		+4,08 % 13.11.
    MGP Ingredients
    		+1,64 % 13.11.
    Truist Financial Corporation
    		+4,79 % 13.11.
    Nexstar Media Group
    		+4,10 % 13.11.
    Church & Dwight
    		+1,26 % 13.11.
    Wingstop
    		+0,43 % 13.11.
    CION Investment
    		+13,91 % 13.11.
    Otis Worldwide Corporation
    		+1,77 % 13.11.
    Enghouse Systems
    		+4,84 % 13.11.
    Equinor
    		+8,98 % 13.11.
    Provident Financial Services
    		+5,14 % 13.11.
    Popular
    		+2,69 % 13.11.
    Scorpio Tankers
    		+3,57 % 13.11.
    Patria Investment Limited Registered (A)
    		+4,58 % 13.11.
    Maximus
    		+1,58 % 13.11.
    Unifirst
    		+0,61 % 13.11.
    Invesco
    		+4,31 % 13.11.
    Amerant Bancorp Registered (A)
    		+1,82 % 13.11.
    Atlantic Union Bankshares Corporation
    		+4,28 % 13.11.
    Sound Point Meridian Capital
    		+19,46 % 13.11.
    Park-Ohio Holdings
    		+2,49 % 13.11.
    Applied Industrial Technologies
    		+0,66 % 13.11.
    Unitil
    		+3,48 % 13.11.
    Source Capital Inc.
    		+5,62 % 13.11.
    Bassett Furniture Industries
    		+5,05 % 13.11.
    Newmark Group Registered (A)
    		+0,80 % 13.11.
    FirstCash Holdings
    		+1,18 % 13.11.
    Healthpeak Pptys
    		+6,70 % 13.11.
    Business First Bancshares
    		+2,23 % 13.11.
    ConnectOne Bancorp
    		+2,89 % 13.11.
    Penske Automotive Group
    		+3,11 % 13.11.
    MarketWise Registered (A)
    		+12,59 % 13.11.
    Gorman-Rupp
    		+1,83 % 13.11.
    Greene County Bancorp
    		+1,68 % 13.11.
    First Community Bankshares
    		+6,27 % 13.11.
    SB Financial Group
    		+2,79 % 13.11.
    WEC Energy Group
    		+3,31 % 13.11.
    Fidelity D & D Bancorp
    		+3,72 % 13.11.
    PCB Bancorp
    		+3,86 % 13.11.
    Eli Lilly
    		+0,74 % 13.11.
    CB Financial Services
    		+3,23 % 13.11.
    Southern Missouri Bancorp
    		+1,67 % 13.11.
    Eagle Bancorp Montana
    		+3,44 % 13.11.
    Esquire Financial Holdings
    		+0,76 % 13.11.
    Select Water Solutions Registered (A)
    		+2,78 % 13.11.
    Oppenheimer Holdings Registered (A)
    		+2,41 % 13.11.
    ArcelorMittal NY
    		+1,57 % 13.11.
    Federal Signal
    		+0,58 % 13.11.
    ConnectOne Bancorp Depositary Shs (A)
    		- 13.11.
    Bridgewater Bancshares Depositary Shs (A)
    		- 13.11.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    		- 13.11.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 13.11.
    Air T Funding 8% Cum Red Pfd
    		- 13.11.
    Bristow Group
    		- 13.11.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    		- 13.11.
    First Guaranty Bancshares Depositary Shs (A)
    		- 13.11.
    Sound Point Meridian Capital 8 %
    		+7,98 % 13.11.
    Bank of America Depositary
    		- 13.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 46 / 2026 reichen von +0,04 % bei Northeast Bank bis +19,46 % bei der Sound Point Meridian Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 46 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 46 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.

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