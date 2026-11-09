Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten
- Übernahme 2027, Genehmigungen bis November erwartet
- Orcel startet Konzept im ersten Quartal 2027
- Unicredit steigert Quartalsgewinn und Jahresziel
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung seines Konzepts für das Frankfurter Geldhaus beginnen. Ebenfalls am Montag meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher.
Im dritten Quartal verdiente die Unicredit dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 37,98 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +2,30 %/+10,16 % bedeutet.
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Das hat sich leider heute in die falsche Richtung gedreht.Hier wird ein Unternehmen mit einem KGV von unter 10 an
wenn ich das wüsste…bin ja froh, dass wir die 40 wieder gesehen haben, ich hatte vor dem Tal , das wir jetzt hatten bei über 40 zum erstenmal überhaupt ein paar aktien (ca.14% meines bestandes) verkauft und auch einige % der KO‘s.