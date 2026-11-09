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    Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten

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    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme 2027, Genehmigungen bis November erwartet
    • Orcel startet Konzept im ersten Quartal 2027
    • Unicredit steigert Quartalsgewinn und Jahresziel
    Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung seines Konzepts für das Frankfurter Geldhaus beginnen. Ebenfalls am Montag meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher.

    Im dritten Quartal verdiente die Unicredit dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an./stw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 37,98 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +2,30 %/+10,16 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rückkehr der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und die bevorstehenden Q3-Zahlen. Erwartet werden gute Ergebnisse; diskutiert wird, ob der Kursanstieg diese bereits vorwegnimmt oder weiteres Potenzial besteht. Kursziele über 50 Euro stoßen auch auf Zweifel. Zudem wird über eine vollständige Übernahme durch UniCredit innerhalb von zwölf Monaten spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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