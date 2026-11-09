ESPG AG erreicht schwarze Null: Science Parks trotzen dem Gegenwind
Stabiler Rohertrag, höheres Vorsteuerergebnis: ESPG behauptet sich im ersten Halbjahr 2026 und setzt mit Portfolioinvestitionen und neuer Führung auf künftiges Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Der Rohertrag lag im ersten Halbjahr 2026 mit 4,9 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (5,0 Mio. Euro); die Einnahmen deckten trotz höherer Zinsen und vorübergehendem Leerstand die laufenden Kosten und den Kapitaldienst.
- Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro); das Konzernergebnis betrug 0,01 Mio. Euro.
- Die Loan-to-Value-Quote blieb mit 57,6 % stabil.
- ESPG investierte rund 2,2 Mio. Euro in die Weiterentwicklung des Portfolios mit 16 Wissenschaftsparks und rund 126.000 m² Fläche.
- Neue und verlängerte Mietverträge, darunter mit dem Universitätsklinikum Ulm und Silicon Labs, glichen den Weggang früherer Großmieter teilweise aus.
- Ein neues Führungsteam unter Christian Fendel und Marco Lüder startete die nächste Entwicklungsphase; ESPG erwartet, dass die Investitionen künftigen Cashflow und Mieteinnahmen stärken.
-3,38 %
-3,38 %
-2,44 %
-66,67 %
-60,24 %
-96,67 %
-97,83 %
-98,01 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.