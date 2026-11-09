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    ESPG AG erreicht schwarze Null: Science Parks trotzen dem Gegenwind

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    Stabiler Rohertrag, höheres Vorsteuerergebnis: ESPG behauptet sich im ersten Halbjahr 2026 und setzt mit Portfolioinvestitionen und neuer Führung auf künftiges Wachstum.

    ESPG AG erreicht schwarze Null: Science Parks trotzen dem Gegenwind
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Rohertrag lag im ersten Halbjahr 2026 mit 4,9 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (5,0 Mio. Euro); die Einnahmen deckten trotz höherer Zinsen und vorübergehendem Leerstand die laufenden Kosten und den Kapitaldienst.
    • Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro); das Konzernergebnis betrug 0,01 Mio. Euro.
    • Die Loan-to-Value-Quote blieb mit 57,6 % stabil.
    • ESPG investierte rund 2,2 Mio. Euro in die Weiterentwicklung des Portfolios mit 16 Wissenschaftsparks und rund 126.000 m² Fläche.
    • Neue und verlängerte Mietverträge, darunter mit dem Universitätsklinikum Ulm und Silicon Labs, glichen den Weggang früherer Großmieter teilweise aus.
    • Ein neues Führungsteam unter Christian Fendel und Marco Lüder startete die nächste Entwicklungsphase; ESPG erwartet, dass die Investitionen künftigen Cashflow und Mieteinnahmen stärken.


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