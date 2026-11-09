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    ESPG AG H1 2026: Break-Even Holds, Science Parks Stay Resilient

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    Holding its ground in a challenging market, ESPG AG maintained operating break-even in H1 2026 as cost savings cushioned higher vacancies and rising interest rates.

    ESPG AG H1 2026: Break-Even Holds, Science Parks Stay Resilient
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • ESPG AG maintained operating break-even in H1 2026 despite rising interest rates and higher vacancies.
    • Net operating income was €4.9 million, close to €5.0 million in H1 2025; cost reductions helped offset tenant departures.
    • Earnings before tax rose to €0.5 million from €0.2 million, while consolidated net profit was approximately break-even at €0.01 million.
    • The loan-to-value ratio remained stable at 57.6%.
    • ESPG invested around €2.2 million in its portfolio, which comprises 16 science parks covering approximately 126,000 m².
    • The company signed new leases and extensions with tenants including a university clinic in Ulm, DMSZ, Helmsauer and Silicon Labs.


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    ISIN:DE000A2NBY22WKN:A2NBY2
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