ESPG AG H1 2026: Break-Even Holds, Science Parks Stay Resilient
Holding its ground in a challenging market, ESPG AG maintained operating break-even in H1 2026 as cost savings cushioned higher vacancies and rising interest rates.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- ESPG AG maintained operating break-even in H1 2026 despite rising interest rates and higher vacancies.
- Net operating income was €4.9 million, close to €5.0 million in H1 2025; cost reductions helped offset tenant departures.
- Earnings before tax rose to €0.5 million from €0.2 million, while consolidated net profit was approximately break-even at €0.01 million.
- The loan-to-value ratio remained stable at 57.6%.
- ESPG invested around €2.2 million in its portfolio, which comprises 16 science parks covering approximately 126,000 m².
- The company signed new leases and extensions with tenants including a university clinic in Ulm, DMSZ, Helmsauer and Silicon Labs.
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