ESPG AG H1 2026: Break-Even Holds, Science Parks Stay Resilient 33 0 Kommentare

Holding its ground in a challenging market, ESPG AG maintained operating break-even in H1 2026 as cost savings cushioned higher vacancies and rising interest rates.

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