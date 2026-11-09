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    q.beyond trotzt hohen Q3-Kosten: Restrukturierung soll ab 2027 wirken

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    Mehr Aufträge, aber hohe Verluste: q.beyond hält den Umsatz im dritten Quartal nahezu stabil und treibt den Umbau voran. Ab 2027 sollen deutliche Einsparungen greifen.

    q.beyond trotzt hohen Q3-Kosten: Restrukturierung soll ab 2027 wirken
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • **Umsatz nahezu stabil:** Im dritten Quartal 2026 erzielte q.beyond 43,2 Mio. € Umsatz nach 43,6 Mio. € im Vorjahresquartal.
    • **Hohe Belastungen drückten das Ergebnis:** Das EBITDA lag bei −7,1 Mio. € (bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen: −2,8 Mio. €); das Konzernergebnis betrug −9,2 Mio. €. Sondereffekte beliefen sich insgesamt auf 9,5 Mio. €.
    • **Auftragseingang deutlich gestiegen:** Im Q3 erreichte er 49,7 Mio. €; nach neun Monaten lag das Auftragsvolumen mit 101,6 Mio. € um 22 % über dem Vorjahreswert.
    • **Geschäftsentwicklung nach Segmenten unterschiedlich:** Der Umsatz im Consulting wuchs um 13 % auf 17,3 Mio. €, während Managed Services um 9 % auf 25,8 Mio. € zurückging.
    • **Restrukturierung weit fortgeschritten:** Ende Oktober waren knapp 80 % der Maßnahmen umgesetzt. Der Personalbestand in Deutschland soll um rund 10 % sinken; ab 2027 sollen die Kosten jährlich um etwa 7 Mio. € zurückgehen.
    • **Jahresprognose 2026 angepasst und bestätigt:** q.beyond erwartet 174–178 Mio. € Umsatz und ein EBITDA von −4 bis −2 Mio. €; auch Konzernergebnis und Free Cashflow sollen negativ sein.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,50 % im Plus.


    q.beyond

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    ISIN:DE000A41YDG0WKN:A41YDG
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