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    GEA Group im Q3 stark: Aufträge, Umsatz und Profitabilität steigen

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    Kräftiger Auftragsschub, steigender Umsatz und Rekordmarge: GEA blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück und bestätigt den Ausblick für 2026.

    GEA Group im Q3 stark: Aufträge, Umsatz und Profitabilität steigen
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
    • Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um 20,3 % auf 1,65 Mrd. EUR; organisch betrug das Wachstum 19,5 %. Großaufträge summierten sich auf 294,8 Mio. EUR.
    • Der Umsatz erhöhte sich um 7,0 % auf 1,46 Mrd. EUR, organisch um 6,2 %. Das Servicegeschäft wuchs auf 597,5 Mio. EUR und machte 40,9 % des Umsatzes aus.
    • Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand stieg um 12,6 % auf 260,9 Mio. EUR; die Marge erreichte mit 17,9 % einen neuen Quartalshöchstwert.
    • Der ROCE verbesserte sich auf den Rekordwert von 37,8 %. Der Free Cashflow legte auf 134,7 Mio. EUR zu; die Nettoliquidität betrug trotz Aktienrückkäufen 115,2 Mio. EUR.
    • In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Auftragseingang um 12,3 % auf 4,60 Mrd. EUR und der Umsatz um 6,1 % auf 4,18 Mrd. EUR.
    • GEA bestätigte den Ausblick für 2026: organisches Umsatzwachstum von 6,0–8,0 %, EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0–17,4 % und ROCE von 36,0–40,0 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30.September 2026, bei GEA Group ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,87 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,58EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.774,00PKT (+0,28 %).


    GEA Group

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    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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