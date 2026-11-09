GEA Group im Q3 stark: Aufträge, Umsatz und Profitabilität steigen 41 0 Kommentare

Kräftiger Auftragsschub, steigender Umsatz und Rekordmarge: GEA blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück und bestätigt den Ausblick für 2026.

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