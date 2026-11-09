Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde

Ein schönes Beispiel dafür, wenn Investoren anfangen, sich ihr eigenes Investment (um jeden Preis) schönzureden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Dabei sind die Argumente teils gar nicht belastbar, oder völlig aus dem Kontext gerissen. 🙈





So feiert man z.B. ausdrücklich den Rekordabsatz bei den eigenen E-Autos ...

ignoriert dabei aber die enorme Sonderkonjunktur hier in Deutschland + Europa in dieser Sparte (gerade im August und September abnorme Zulassungszahlen) die dennoch - nach wie vor - unterdurchschnittliche E-Auto-Quote bei Mercedes (noch immer weit hinter der z.B. von BMW) und das der Quartalsabsatz trotzdem nur bei 492.000 Einheiten lag ... der niedrigste Wert seit 20 Quartalen (und auch nur, weil es damals den Chipmangel gab!)

Sorry, aber was gibt es daran bitte zu feiern? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif





Die Höhe der Dividendenrendite wird klar beziffert, ist dabei aber völlig unbekannt, da man die tatsächliche Höhe der zukünftigen Dividenden gar nicht kennt! 🙄





Man unterstellt einen "Mindestabsatz in China von 200.000 - 250.000 Einheiten p.a." - ohne dafür auch nur einen belastbaren Beleg liefern zu können!?

Tatsächlich verkauft Mercedes im Bereich BEVs in China kaum noch Fahrzeuge und lebt von den letzten Verbrennern/Hybriden, die da noch verkauft werden.

Es gibt aktuell überhaupt kein Indiz dafür, dass Mercedes in China zukünftig "mindestens 200.000 Einheiten wird p.a. absetzen können" - wie man hier kolpotiert.

Bis jetzt sind sie im "freien Fall" - und spielen bei den reinen BEVs in China derzeit "gar keine" Rolle mehr!

Worauf basiert also bitte diese Behauptung? - Bauchgefühl ???





Und ob das 4. Quartal nun "traditionell stärker ausfällt" , ändert auch nichts am Absatzrückgang von 20% in den letzten 3 Jahren (von ~2,5 auf ~2 Mio. Einheiten)

Und wenn das Q4 dann mit ( als Beispiel ) 520.000 Einheiten "traditionell stärker ausfällt" , wäre das noch immer ein Rückgang von -7,3% zum Q4 2025 ...





Das Wachstum in den USA liegt im einstelligen Prozentbereich. Und da der Absatz von Mercedes dort viel niedriger ist, gleicht das von der China-Delle fast gar nichts aus, weil die Zuwachsraten in den USA nur wenigen tausend Einheiten entspricht. Wie soll das die enormen Einbrüche in China ausgleichen? Und wo gleichen die diese Einbrüche denn aus, wenn der weltweite Absatz so tief ist, wie seit zig Jahren nicht? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif





Der "Markenwert von Mercedes" ist auch nur rein immateriell - und kann somit nicht zur fundamentalen Bewertung herangezogen werden! Zudem drohen hier sowieso noch massive Anpassungen nach unten, sollten sich die Marktanteilsverluste weiterhin so fortsetzen. Und schaut man sich das neue AMG GT SUV an, sieht man wie Mercedes/AMG gerade ihre eigene Reputation vernichten. Über 200.000€ für ein (Hyper) E-Auto, dessen Cockpit aber zu 60% aus billigsten Kunststoff besteht ... und das nur einen 11kW AC-Lader hat (bei einem Akku mit 106/126 kWh). Sorry, aber da hat jeder Chinese für 50.000€ eine bessere Materialanmutung - und nicht mal optional 22kW AC anzubieten, schießt einfach nur den Vogel ab! Das ist einfach nur lächerlich. Und das Schlimme daran ist, dass Mercedes es einfach nicht begreifen! Die machen genau den gleichen Fehler wie jüngst Lindt&Sprüngli - plötzlich billigste Materialien/Rohstoffe verwenden und so das eigenen Klientel vergraulen!

So zerstört man sein Image, dass man sich über Jahrzehnte hart aufgebaut hat, innerhalb nur weniger Jahre! 😱





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Sorry, aber solche "Argumente" überzeugen niemanden, der sich objektiv mit Mercedes auseinandersetzt. 🙈

Und die "positive Resonanz" auf diese Übersicht zeigt mir nur, wieviele Investoren sich hier an jeden Strohhalm klammern (und sei er noch so unbegründet)





Kann man ja mal als Denkanstoß nutzen ...



