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    Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde

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    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreik bei Mercedes und Gestamp ab 8.30 Uhr
    • Fünf Prozent mehr Lohn und Jobsicherheit gefordert
    • Arbeitgeber bieten Einmalzahlung und 1,3 Prozent
    Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde
    Foto: Matthias Balk - dpa

    LUDWIGSFELDE/BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten von Mercedes-Benz und dem Autozulieferer Gestamp in Ludwigsfelde sind am Morgen zu einem zweistündigen Warnstreik aufgerufen. Ab 8.30 Uhr beginne der Ausstand am Süd-Tor bei Mercedes-Benz, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte.

    Die dritte Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg war am Freitag ohne Annäherung zu Ende gegangen. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen fordert für die rund 96.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg fünf Prozent mehr Entgelt für zwölf Monate. Außerdem soll es in den Verhandlungen über die Absicherung der Arbeitsplätze und Standorte gehen, sowie eine tarifliche Gewinnbeteiligung für Beschäftigte und Auszubildende.

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    Die Arbeitgeber haben ein bundesweit abgestimmtes Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsieht. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage für die Industrie in Deutschland.

    Das Angebot der Arbeitgeber sei nicht annehmbar, sagte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ludwigsfelde. Er sprach von einem "Minus-Angebot"./aky/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 41,48 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+68,58 % bedeutet.





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