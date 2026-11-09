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    Nordex startet in Albanien durch: 84-MW-Auftrag von Verbund

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    Frischer Wind für Albanien: Nordex liefert VERBUND zwölf Turbinen für den ersten Windpark des Landes. Ab Frühjahr 2028 soll Spille mit 84 MW die stark von Wasserkraft geprägte Stromerzeugung ergänzen.

    Nordex startet in Albanien durch: 84-MW-Auftrag von Verbund
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
    • Nordex steigt mit einem Auftrag von VERBUND erstmals in den albanischen Markt ein.
    • Geliefert und errichtet werden zwölf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X mit insgesamt 84 MW Leistung.
    • Zum Auftrag gehört ein 15-jähriger Premium-Service-Vertrag.
    • Der Windpark Spille liegt rund 50 Kilometer südlich von Durrës und ist Albaniens erstes Windenergieprojekt.
    • Die Anlagen werden auf 113 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet; die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant.
    • Das Projekt unterstützt Albaniens Ziel, die bislang stark auf Wasserkraft beruhende erneuerbare Stromerzeugung durch Wind- und Solarenergie zu diversifizieren.

    Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,66EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,74EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.565,45PKT (-0,58 %).


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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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