Nordex startet in Albanien durch: 84-MW-Auftrag von Verbund
Frischer Wind für Albanien: Nordex liefert VERBUND zwölf Turbinen für den ersten Windpark des Landes. Ab Frühjahr 2028 soll Spille mit 84 MW die stark von Wasserkraft geprägte Stromerzeugung ergänzen.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Nordex steigt mit einem Auftrag von VERBUND erstmals in den albanischen Markt ein.
- Geliefert und errichtet werden zwölf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X mit insgesamt 84 MW Leistung.
- Zum Auftrag gehört ein 15-jähriger Premium-Service-Vertrag.
- Der Windpark Spille liegt rund 50 Kilometer südlich von Durrës und ist Albaniens erstes Windenergieprojekt.
- Die Anlagen werden auf 113 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet; die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant.
- Das Projekt unterstützt Albaniens Ziel, die bislang stark auf Wasserkraft beruhende erneuerbare Stromerzeugung durch Wind- und Solarenergie zu diversifizieren.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,66EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,74EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.
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