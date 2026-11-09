Nordex startet in Albanien durch: 84-MW-Auftrag von Verbund 49 0 Kommentare

Frischer Wind für Albanien: Nordex liefert VERBUND zwölf Turbinen für den ersten Windpark des Landes. Ab Frühjahr 2028 soll Spille mit 84 MW die stark von Wasserkraft geprägte Stromerzeugung ergänzen.

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