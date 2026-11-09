JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 65 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. DHL sei die einzige Empfehlung in der Logistikbranche, schrieb Alexia Dogani am Freitagabend. Die Bonner hätten das attraktivste Wachstumspotenzial angesichts des auf wenige Akteure konzentrierten Kernbereichs Express. Für 2027 sieht Dogani attraktive Voraussetzungen mit einem Ergebnisimpulsen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 57,71EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66,50
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66,50
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