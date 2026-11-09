JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 65 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. DHL sei die einzige Empfehlung in der Logistikbranche, schrieb Alexia Dogani am Freitagabend. Die Bonner hätten das attraktivste Wachstumspotenzial angesichts des auf wenige Akteure konzentrierten Kernbereichs Express. Für 2027 sieht Dogani attraktive Voraussetzungen mit einem Ergebnisimpulsen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 19:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 57,71EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,50

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

