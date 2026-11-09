Hannover Rueck: Gewinn steigt – Jahresziele klar bestätigt
Weniger Großschäden, mehr Gewinn: Hannover Rück blickt auf starke neun Monate zurück. Auch die Kapitalanlagen überzeugen – die Jahresprognose bleibt unverändert.
Foto: Holger Hollemann - dpa
- Der Nettokonzerngewinn stieg in den ersten neun Monaten um 6,9 % auf 2,1 Mrd. EUR; das operative Ergebnis (EBIT) legte um 16,5 % auf 2,9 Mrd. EUR zu.
- Der Brutto-Rückversicherungsumsatz betrug 19,5 Mrd. EUR; währungsbereinigt entspricht das einem Wachstum von 1,1 %.
- In der Schaden-Rückversicherung verbesserte sich die kombinierte Schaden-Kostenquote auf 83,7 %. Großschäden lagen mit 1,316 Mrd. EUR deutlich unter dem anteiligen Erwartungswert.
- Die Personen-Rückversicherung erzielte währungsbereinigt 9,5 % Umsatzwachstum; ihr Rückversicherungs-Serviceergebnis stieg auf 717 Mio. EUR.
- Die Kapitalanlagerendite erreichte 3,7 % und übertraf damit das Jahresziel von rund 3,5 %. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 21,1 %.
- Hannover Rück bestätigte die Jahresprognose: Der Nettokonzerngewinn soll mindestens 2,7 Mrd. EUR erreichen; für die Schaden-Kostenquote wird ein Wert unter 87 % erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei Hannover Rueck ist am 09.11.2026.
Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 293,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im
Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 292,90EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.775,00PKT (+0,28 %).
+0,34 %
+0,76 %
+11,28 %
+14,69 %
+14,69 %
+42,23 %
+78,05 %
+202,10 %
+2.576,93 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte