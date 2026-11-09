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    Hannover Rueck: Gewinn steigt – Jahresziele klar bestätigt

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    Weniger Großschäden, mehr Gewinn: Hannover Rück blickt auf starke neun Monate zurück. Auch die Kapitalanlagen überzeugen – die Jahresprognose bleibt unverändert.

    Hannover Rueck: Gewinn steigt – Jahresziele klar bestätigt
    Foto: Holger Hollemann - dpa
    • Der Nettokonzerngewinn stieg in den ersten neun Monaten um 6,9 % auf 2,1 Mrd. EUR; das operative Ergebnis (EBIT) legte um 16,5 % auf 2,9 Mrd. EUR zu.
    • Der Brutto-Rückversicherungsumsatz betrug 19,5 Mrd. EUR; währungsbereinigt entspricht das einem Wachstum von 1,1 %.
    • In der Schaden-Rückversicherung verbesserte sich die kombinierte Schaden-Kostenquote auf 83,7 %. Großschäden lagen mit 1,316 Mrd. EUR deutlich unter dem anteiligen Erwartungswert.
    • Die Personen-Rückversicherung erzielte währungsbereinigt 9,5 % Umsatzwachstum; ihr Rückversicherungs-Serviceergebnis stieg auf 717 Mio. EUR.
    • Die Kapitalanlagerendite erreichte 3,7 % und übertraf damit das Jahresziel von rund 3,5 %. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 21,1 %.
    • Hannover Rück bestätigte die Jahresprognose: Der Nettokonzerngewinn soll mindestens 2,7 Mrd. EUR erreichen; für die Schaden-Kostenquote wird ein Wert unter 87 % erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei Hannover Rueck ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 293,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im Plus.
    22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 292,90EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.775,00PKT (+0,28 %).


    Hannover Rueck

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    ISIN:DE0008402215WKN:840221
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