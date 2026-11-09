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    Anlagenbauer Gea wächst weniger stark als erwartet - Ausblick bestätigt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Geas Umsatz wuchs um 7 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro
    • Bereinigtes EBITDA stieg um 12,6 Prozent an
    • Aufträge stiegen um ein Fünftel auf 1,65 Mrd. Euro
    Anlagenbauer Gea wächst weniger stark als erwartet - Ausblick bestätigt
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal nicht so stark zulegen können wie von Experten gedacht. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Um Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte bereinigt lag das organische Umsatzwachstum bei 6,2 Prozent. Analysten hatten zuvor mit gut 8 Prozent Anstieg kalkuliert. Das um Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 6,4 Prozent auf 128,5 Millionen Euro. Beim Auftragseingang konnte Gea besser abschneiden als erwartet, die Bestellungen zogen um ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro an. Das Management bestätigte die Jahresprognose./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 68,45 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -2,30 %/+15,20 % bedeutet.





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