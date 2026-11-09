KI-Euphorie hat wohl überhandgenommen

Dem gesamten Sektor steht womöglich eine längere Konsolidierung bevor, die den breiten Markt belasten könnte. Anleger blicken künftig besonders auf das Schicksal neuer Rechenzentren – vor allem in US-Bundesstaaten wie Texas, Ohio und Georgia, in denen nun demokratische Gouverneure regieren.

Beim US-Chipgiganten NVIDIA haben Anleger die negativen Aussichten in den letzten Tagen bereits vorweggenommen: Seit dem letzten Rekord von Anfang Oktober summiert sich der Kursverlust der Aktie auf insgesamt 25,6 Prozent.

Damit ist das Papier unter die entscheidende Haltemarke von 191,00 US-Dollar gerutscht, was den Weg für weitere Rücksetzer in den nächsten Wochen ebnen könnte:

Risiken nach unten: Zunächst droht ein Abgleiten in den Bereich einer Anfang April gerissenen Kurslücke bei 177,82 US-Dollar. Fällt die Aktie noch tiefer auf 164,27 US-Dollar, würde sogar der seit Oktober 2023 intakte Aufwärtstrend brechen und zusätzliche Verkaufsdynamik auslösen.

Chancen nach oben: Nach oben hin wurden zuletzt zwei große Kurslücken hinterlassen. Für eine nachhaltige Erholung müsste die NVIDIA-Aktie sehr überzeugend über die Marke von 220,00 US-Dollar klettern. Erst dann eröffnet sich die Chance auf einen erneuten Anstieg in Richtung des Höchststands bei 243,37 US-Dollar.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 180,00 US-Dollar

Kursziele : 177,82 und 164,27 US-Dollar

Renditechance via DN7FD0 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0DD6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,47 - 2,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 159,4728 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 159,4728 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,74 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7FD0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,44 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 213,598 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 213,598 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 164,27 US-Dollar Hebel: 6,81 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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