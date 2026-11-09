In potenzieller Bärenflagge

Seitdem läuft eine technische Gegenbewegung – eine sogenannte Pullbackphase. Solche kurzen Erholungen kommen in einem intakten übergeordneten Trend häufig vor. Der Wochenchart deutet jedoch klar auf eine mögliche zweite Verkaufswelle hin. Untermauert wird dieses Szenario im Wochenverlauf durch fallende Indikatoren (MACD und RSI).Der kurzzeitige Kurssprung vom Donnerstag auf knapp 360,00 US-Dollar ändert an dieser vorsichtigen Einschätzung nichts.

Nachdem die Aktie Mitte August bei 364,68 US-Dollar ihren vorläufigen Höchststand erreicht hatte, sank der Kurs bis Ende September in den Bereich des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage um 324,26 US-Dollar .

Was jetzt wichtig wird

Da es im Bereich der Oktobertiefs um 324,26 US-Dollar nur wenige nennenswerte Unterstützungen gibt, müssen Anleger mit einem weiteren Rücksetzer rechnen:

Risiken nach unten: Fällt der Kurs unter 330,50 US-Dollar, öffnet das Korrekturpotenzial bis zum 200-Tage-EMA bei 325,11 US-Dollar. Darunter rückt ein sehr viel größerer Support aus den Jahren 2025 und Anfang 2026 bei 311,52 US-Dollar in den Fokus, was interessante Chancen für fallende Kurse eröffnen würde.

Chancen nach oben: Für eine Trendwende bräuchte es einen klaren Kurssprung über mindestens 360,00 US-Dollar. Erst dann wäre der Weg frei, um das Allzeithoch bei 364,68 US-Dollar und darüber das alte Kursziel bei 368,67 US-Dollar noch einmal ins Visier zu nehmen – auch wenn das aus Sicht der klassischen Charttechnik (einer 123-Korrektur) unwahrscheinlicher ist.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 330,50 US-Dollar

Kursziele : 325,11 und 311,52 US-Dollar

Renditechance via DY4BNM : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JP Morgan Chase & Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4F5P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,46 - 3,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 296,5439 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co. KO-Schwelle: 296,5439 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 334,49 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,62 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4BNM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,06 - 3,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 367,902 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase & Co. KO-Schwelle: 367,902 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 334,49 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 311,52 US-Dollar Hebel: 9,70 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.