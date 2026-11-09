Silber mit Rally: +1,12 % in 24h auf 52,53 USD

+1,12 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,02 % 1 Monat -11,13 % 3 Monate -17,37 % 1 Jahr +6,31 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 52,53. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 49,41374USD. Heute steht er bei 52,53USD. Das Investment wäre auf 5.315,73USD gewachsen – eine Steigerung von +6,31 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.