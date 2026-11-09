BASF steigt +7,31 % in einem starken Monat - Potenzial im November 2026?

BASF bewegt sich in der Branche Chemie, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

BASF ist im Mid-Cap-Bereich angesiedelt und bietet damit eine Mischung aus Wachstum und Risiko. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsspielraum, steht aber stärker im Wettbewerb und unter Beobachtung. Mid Caps wie BASF gelten häufig als interessante Kandidaten für strukturelles Wachstum.

BASF bewegte sich im Oktober 2026 ruhig, aber nachhaltig aufwärts. Das deutet auf langfristige Stabilität hin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BASF wird derzeit mit einem KGV von 16,77 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

Mit einer Dividendenrendite von +4,10 % bietet BASF eine attraktive laufende Verzinsung. Damit gewinnt die Aktie auch für einkommensorientierte Anleger an zusätzlichem Reiz. Die Ausschüttung wird zu einem spürbaren Bestandteil der Investmentstory. Das Dividendenprofil kann in schwankungsreicheren Marktphasen stabilisierend wirken. Die Rendite hebt das Unternehmen innerhalb seines Vergleichsfelds positiv hervor.

BASF Aktie im November 2026 ein Kauf?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Die Aktie von BASF erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,47 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,82 %, über 10 Jahre bei -3,76 %.

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.