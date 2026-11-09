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    Advanced Micro Devices schwer getroffen - wie geht es im November 2026 weiter?

    Monatsanalyse

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    Advanced Micro Devices verlor im Vormonat deutlich -17,27 % und fiel auf 453,25. Der November könnte zeigen, ob eine Erholung möglich ist.

    Monatsanalyse - Advanced Micro Devices schwer getroffen - wie geht es im November 2026 weiter?
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Die stark negative Monatsbilanz verschärft die Diskussion um mögliche Trendwenden. Im Oktober 2026 gab es ein dickes Minus von -17,27 %.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Advanced Micro Devices zählt zu den Schwergewichten am Markt und verfügt über eine enorme Marktkapitalisierung. Die Größe sorgt für Stabilität, begrenzt aber oft das kurzfristige Wachstumstempo.
    Die hohe Marktbewertung unterstreicht die dominante Stellung von Advanced Micro Devices innerhalb der Branche. Anleger setzen hier vor allem auf Verlässlichkeit.
    Als globaler Player profitiert Advanced Micro Devices von Skaleneffekten und stabilen Cashflows.

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    Advanced Micro Devices ist in der Branche Halbleiter tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    Advanced Micro Devices wird mit einem KGV von 55,66 auf einem ambitionierten Bewertungsniveau gehandelt. In der Aktie ist damit bereits viel Zuversicht eingepreist. Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten an einem solchen Bewertungsniveau sensibler aufgenommen werden. Der Markt unterstellt dem Unternehmen eine starke weitere Entwicklung. Die hohe Bewertung erhöht die Bedeutung neuer positiver Impulse.

    Advanced Micro Devices

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    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Advanced Micro Devices Aktie im November 2026 ein Kauf?

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 25,71 %, über 10 Jahre bei 52,65 %.

    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 460,58$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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