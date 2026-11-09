🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    flatexDEGIRO deutlich im Minus - Turnaround im November 2026 möglich?

    Monatsanalyse

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    flatexDEGIRO beendet einen schwierigen Monat. Anleger richten ihren Blick auf den November.

    Monatsanalyse - flatexDEGIRO deutlich im Minus - Turnaround im November 2026 möglich?
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO steht nach zweistelligen Verlusten, -16,40 % im Oktober 2026, unter Druck - der November 2026 dürfte entscheidende Hinweise liefern.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    flatexDEGIRO zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie flatexDEGIRO reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    flatexDEGIRO ist der Branche Finanzdienstleistungen zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Finanzdienstleistungen typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    flatexDEGIRO wird aktuell mit einem KGV von 10,85 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

    Die Dividendenrendite von flatexDEGIRO liegt aktuell bei +0,93 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    flatexDEGIRO

    +1,85 %
    -3,59 %
    -11,55 %
    -32,67 %
    -27,84 %
    +138,55 %
    +20,67 %
    +546,71 %
    +1.953,33 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
    flatexDEGIRO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    flatexDEGIRO Aktie im November 2026 ein Kauf?

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Die Aktie von flatexDEGIRO erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 31,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,60 %, über 10 Jahre bei 20,02 %.

    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,26, was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Monatsanalyse flatexDEGIRO deutlich im Minus - Turnaround im November 2026 möglich? flatexDEGIRO beendet einen schwierigen Monat. Anleger richten ihren Blick auf den November.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     