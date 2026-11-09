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    ServiceNow bricht zweistellig ein - Chance im November 2026?

    Monatsanalyse

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    ServiceNow rutschte tief ins Minus. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die nächsten Wochen.

    Monatsanalyse - ServiceNow bricht zweistellig ein - Chance im November 2026?
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ServiceNow befindet sich nach einem außergewöhnlich schwachen Monat, mit -22,80 %, in einer kritischen Phase.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    ServiceNow gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    ServiceNow bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ServiceNow ist in der Branche Informationstechnologie tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    ServiceNow weist aktuell ein KGV von 25,88 auf und ist damit bereits etwas anspruchsvoller bewertet. Der Markt preist hier spürbare Erwartungen an die weitere Entwicklung ein. Für zusätzliches Kurspotenzial dürften entsprechend neue operative Impulse nötig sein. Die Bewertung lässt erkennen, dass Anleger dem Unternehmen weiteres Wachstum zutrauen. Das aktuelle Niveau setzt eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung voraus.

    ServiceNow

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    ServiceNow Aktie im November 2026 ein Kauf?

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Die Aktie von ServiceNow erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,30 %, über 10 Jahre bei 19,47 %.

    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 97,38$, was einem Rückgang von -6,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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