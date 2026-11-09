DAX leicht schwächer erwartet – Schnäppchenjäger greifen bei KI wieder zu

Unterstützung kommt von den weiter rückläufigen Energiepreisen. Sie spiegeln die Hoffnung wider, dass sich der Konflikt im Nahen Osten zumindest vorübergehend entschärfen könnte. Die USA und der Iran scheinen auf mehreren Ebenen miteinander zu verhandeln, während Washington seine Angriffe vorerst ausgesetzt hat. Allerdings bleibt die Lage fragil. Vereinzelte Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus zeigen, wie schnell die Situation erneut eskalieren könnte. Die geopolitische Risikoprämie an den Finanzmärkten ist zwar deutlich gesunken, vollständig verschwunden ist sie aber keineswegs.

Insbesondere bei den zuletzt kräftig unter Druck geratenen Technologie- und Halbleiterwerten haben die Anleger wieder beherzt zugegriffen. Der erste Schock nach den US-Zwischenwahlen scheint überwunden. Viele Investoren betrachten die deutlich gesunkenen Kurse inzwischen wieder als attraktive Einstiegschancen. Nach der heftigen Korrektur könnte damit eine erste Gegenbewegung einsetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Handelstag dürfte nur wenige neue Impulse liefern. Nach den turbulenten vergangenen Wochen werden sich die Marktteilnehmer zunächst vorsichtig an die neue Ausgangslage herantasten. Dabei könnten vor allem Einzelwerte in den Fokus rücken, bei denen die jüngsten Kursrückgänge attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnet haben. Ob aber die Schnäppchenjagd ausreicht, um den gesamten Aktienmarkt wieder nachhaltig nach oben zu treiben, muss sich erst zeigen.

Auf der Konjunkturseite könnten die deutschen Exportzahlen und die Handelsbilanz für September für Aufmerksamkeit sorgen. Entscheidend wird sein, ob auch der Außenhandel die zuletzt gewachsene Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland untermauern kann. Aus den USA stehen am Nachmittag die Lagerbestände im Großhandel auf der Agenda.

Für den DAX zeichnet sich zum Wochenauftakt eine Handelsspanne zwischen 25 600 und 25 950 Punkten ab. Die Chancen auf eine Stabilisierung stehen angesichts der freundlichen internationalen Vorgaben nicht schlecht. Für eine nachhaltige Rückkehr über die Marke von 26 000 Punkten braucht es allerdings mehr als die Hoffnung auf günstigere Einstiegskurse. Die Anleger müssen wieder Vertrauen in die wirtschaftlichen Perspektiven gewinnen. Der erste Schritt könnte heute gelingen, für die Fortsetzung der Jahresendrallye dürfte aber noch etwas Geduld erforderlich sein.

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