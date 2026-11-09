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    Onodrim Industries sichert sich in Serie-A-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar bei Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar, um Europas Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken

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    AMSTERDAM, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Onodrim Industries („Onodrim"), die europäische Wachstumsplattform für Verteidigung und Industrie, gab heute eine von Lux Capital angeführte Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt. Zu den beteiligten neuen und bestehenden Investoren zählen unter anderem General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090 sowie Expeditions. Die Finanzierungsrunde bewertet Onodrim mit 1,3 Milliarden US-Dollar und folgt auf die zuvor in diesem Jahr angekündigte Seed-Finanzierungsrunde über 45 Millionen US-Dollar.

    For PRNewswire. Credit: Photo by Fred Hayes/Getty Images for Onodrim Industries

    Onodrim wird das Kapital nutzen, um etablierte Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie industrielle Fertigung zu erwerben. Das Unternehmen erwirbt mit dauerhaftem Kapital Mehrheitsbeteiligungen und setzt modernste Technologie sowie operative Expertise und Know-how in der Geschäftsentwicklung ein, um das Wachstum der Beteiligungsunternehmen zu beschleunigen. Onodrim konzentriert sich auf Dual-Use-Unternehmen in kritischen Branchen, die erhebliche Engpässe in den Lieferketten sowie bei Dienstleistungen und Produkten für die europäische Verteidigungsindustrie beseitigen. Onodrim und seine Unternehmen eint eine gemeinsame Mission: die europäische Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken.

    „An außergewöhnlichen Unternehmen mangelt es Europa nicht. Die Herausforderung bestand darin, ihnen Zugang zu den Ressourcen zu verschaffen, die sie benötigen, um in dem Umfang und Tempo zu wachsen, wie es die Lage erfordert", sagte Aistis Šimaitis, Mitgründer und CEO von Onodrim. „Wir stellen den besten Unternehmen Europas dauerhaftes Kapital, Technologie sowie erstklassige Führungskräfte zur Verfügung und geben ihnen damit die Mittel, um zu expandieren, sich im Wettbewerb zu behaupten und die verteidigungsindustrielle Basis Europas zu stärken."

    „Europa braucht eine stärkere Industriebasis, um die künftigen Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen", sagte Brandon Reeves, Partner bei Lux Capital. „Wir sehen eine enorme Chance, ein neues Eigentümer- und Investitionsmodell für die wichtigsten Unternehmen Europas einzuführen. Aistis und Alex haben ein außergewöhnliches Team mit fundiertem technischem Fachwissen und operativer Erfahrung zusammengestellt, um diese Chance zu nutzen. Dabei verbinden sie dauerhaftes Kapital mit dem Ziel, Unternehmen langfristig aufzubauen."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Onodrim Industries sichert sich in Serie-A-Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar bei Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar, um Europas Verteidigungs- und Industriebasis zu stärken AMSTERDAM, 9. November 2026 /PRNewswire/ - Onodrim Industries („Onodrim"), die europäische Wachstumsplattform für Verteidigung und Industrie, gab heute eine von Lux Capital angeführte Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar …
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