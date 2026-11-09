JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der Misserfolge in hochkarätigen Studien hätten die Aktien der Schweizer einen üppigen Bewertungsaufschlag angesammelt, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Angesichts kurzfristiger Ergebnischancen und mittelfristig guter Wachstumsentwicklung sei dies verständlich, limitiere allerdings das weitere Potenzial. Denn die ganz langfristigen Perspektiven hätten sich zuletzt eher eingetrübt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
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