GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton resümierte am Sonntag den Quartalsbericht, die Telefonkonferenz und eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Dialysekonzerns. Er erwartet einen noch stärkeren operativen Ergebnisrückgang bei konstanten Währungen im Geschäftsjahr 2027 als 2026 und kappte seine Schätzungen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 41,31EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37,50

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,50 € , was einem Rückgang von -9,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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