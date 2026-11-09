GOLDMAN SACHS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 38 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton resümierte am Sonntag den Quartalsbericht, die Telefonkonferenz und eine Investorenveranstaltung mit dem Management des Dialysekonzerns. Er erwartet einen noch stärkeren operativen Ergebnisrückgang bei konstanten Währungen im Geschäftsjahr 2027 als 2026 und kappte seine Schätzungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:31 / GMT
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Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 41,31EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37,50
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37,50
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
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