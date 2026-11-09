Chip-Spione, Iran-Signale, Unicredit-Rekord: So startet die Börsenwoche

Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren soll die Untersuchung gemeinsam mit externen Anwälten begleiten. Hintergrund sind Berichte über Alice Huang, eine frühere Managerin von Megaspeed International, die nach Einschätzung der US-Regierung von einem chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein soll.

Ein Geständnis aus dem Silicon Valley überschattet den Wochenstart. Nvidia-Chef Jensen Huang hat seinen Mitarbeitern eingeräumt, seine Frau betrogen zu haben, und der Verwaltungsrat lässt nun prüfen, ob der 63-Jährige Ziel einer ausländischen Spionageoperation war.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Huang hatte zuvor noch von einem "normalen" Verhältnis gesprochen, nun bittet er öffentlich um Entschuldigung. Er bleibt bis zum Abschluss der Prüfung im Amt. Bei Tradegate rutscht die Aktie am Montagmorgen um 6 Prozent ab.

Neue Iran-Angriffe "unwahrscheinlich"

Geopolitisch sendet Washington gemischte Signale. US-Präsident Donald Trump hält neue Angriffe auf den Iran für “höchst unwahrscheinlich”, solange die Gespräche vorankommen. Zugleich betonte er, im Ernstfall ließen sich 38 Brücken binnen einer Stunde zerstören. Außenminister Marco Rubio dämpft dagegen die Hoffnung auf einen Durchbruch und nennt die Forderungen Teherans inakzeptabel. Beide Seiten meldeten zudem Angriffe auf Schiffe rund um die Straße von Hormus.

Am Ölmarkt überwiegt dennoch die Hoffnung auf Diplomatie. Ein Barrel Brent kostet 96,76 US-Dollar und damit gut 1,5 Prozent weniger als am Freitag. Schon in der Vorwoche hatte der Ölpreis so stark nachgegeben wie seit April 2020 nicht mehr.

Unicredit mit Rekordgewinn

Glänzende Zahlen kommen aus Mailand. Unicredit steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal um 24 Prozent auf den Rekordwert von 3,26 Milliarden Euro und übertraf damit sämtliche Schätzungen. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr hebt die Bank auf deutlich über 11,5 Milliarden Euro an, die Zwischendividende auf 4,5 Milliarden. Rückenwind für Konzernchef Andrea Orcel, der dank EZB-Genehmigung bei der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus aufstocken darf.

Der Dax dürfte zunächst leicht zulegen, auf Tradegate notiert der deutsche Leitindex 0,56 Prozent fester bei 25.842 Punkten. Marktexperte Thomas Altmann sieht Anzeichen für eine Stabilisierung. Am Freitag wurden mehr als 900.000 Put-Kontrakte auf den Dax gehandelt, so viele wie seit dem Zoll-Crash im April 2025 nicht mehr. "Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen." Entscheidend sei nun, ob sich Anschlusskäufer finden.

Im Dax selbst steht Gea im Blick. Der Umsatz legte um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zu, organisch waren es 6,2 Prozent und damit weniger als die erhofften gut 8 Prozent. Der Auftragseingang sprang dagegen um ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro, die Jahresprognose steht.

Weitere wichtige Zahlen des Tages:

07:10 Uhr: Hypoport, Q3-Zahlen

07:30 Uhr: Hannover Rück, Q3-Zahlen

08:00 Uhr: Deutschland, Im- und Exporte September

08:00 Uhr: Deutschland, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Oktober

10:30 Uhr: Eurozone, Sentix-Konjunkturindex November

18:00 Uhr: Patrizia, Q3-Zahlen







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Julian Schick

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



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